Tres años de gobierno Petro: ¿Cómo está Colombia en seguridad y Defensa?

Colombia

Este 7 agosto, se cumplen tres años del gobierno del presidente Gustavo Petro y entre los frentes que ha habido más cambios de su gobierno, ha sido en los índices de seguridad.

Según el balance de seguridad del Ministerio de Defensa se resaltan algunos indicadores de orden público, política antidrogas y paz. Delitos como el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el homicidio siguen en aumento en comparación con el 2022, mientras que algunos otros, como el tráfico de migrantes, los delitos sexuales y el hurto, han disminuido en favor de los colombianos.

¿Cuáles son las cifras más destacadas?

Entre las cifras más destacadas está el aumento en las incautaciones de cocaína (64%), heroína (40%) y pasta base de coca (46%), así como un crecimiento del 51% en la destrucción de maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal.

“El arma que tienen en sus manos no les da poder, es un arma de la muerte. Sus familias los esperan, pero si persisten en atacar al pueblo colombiano, no duden que emplearemos toda la fuerza legítima del Estado para proteger a nuestros ciudadanos”, advirtió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a los integrantes de grupos armados ilegales.

En ese frente, reveló que 12.385 criminales han sido capturados y 1.538 se han sometido de forma voluntaria, lo que representa un aumento del 587% y del 75% en menores desvinculados.

Ahora, uno de los delitos más preocupantes, con un crecimiento del 43% en comparación con el 2022, es la extorsión. Para ese año, el presidente Petro recibió con 3.911 casos, y a hoy, se han presentado en 2025, un total de 5.616.

El terrorismo, por ejemplo, pasó de 91 casos en el primer semestre del 2022, a tener 295 en lo que va del 2025. Un delito, que, además, ha venido aumentando incluso dentro del mismo gobierno, pues de 2024 a 2025 han subido los casos en 10%.

En ese mismo sentido, la violencia intrafamiliar aumentó en comparación con el 2022 en 6%.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, en medio del balance presentado, subrayó la creación de centros de fusión de inteligencia entre las distintas agencias del Estado, permitiendo acciones que han llevado a la neutralización de 27 objetivos, entre ellos cabecillas de grupos criminales.

También anunció la creación de dos nuevos GAULA en el Magdalena Medio y el Oriente Colombiano, sumando un total de 32 grupos GAULA desplegados en todo el país para combatir el secuestro y la extorsión.

Seguridad ciudadana

El hurto a entidades financieras, comercios y viviendas, así como delitos como la piratería terrestre y el abigeato, muestran una reducción de 13%.

El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, habla de una baja histórica del 20% en la tasa de lesiones personales, y resaltó que desde agosto de 2022 no se han registrado homicidios en 123 municipios del país, lo que equivale al 11% del total nacional.

“Para protegerlos se requiere presupuesto. Si queremos mejores condiciones de seguridad, debemos invertir en seguridad”, enfatizó el ministro.

Además, afirmó que el Ministerio ha invertido 322 mil millones de pesos en desarrollo de tecnología nacional, incluyendo drones y sistemas antidrones, con el fin de contrarrestar el uso de explosivos lanzados desde estas plataformas por parte de grupos criminales.

Aumento del pie de fuerza en el gobierno Petro

En cuanto al fortalecimiento del pie de fuerza, se reportó el ingreso de 26.921 nuevos efectivos a las Fuerzas Armadas y de Policía, lo que representa un aumento del 7%.

Además, 103.932 jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio han recibido bonificaciones cercanas al millón de pesos mensuales, y se espera que desde enero de 2026 reciban el 100% del salario mínimo legal vigente.

Corrupción interna en las Fuerzas Militares

Finalmente, el ministro Sánchez se refirió a los avances en la lucha contra la corrupción interna, destacando que la línea anónima habilitada por el Gobierno ha recibido 15.600 reportes, de los cuales 145 casos han sido confirmados.

Se han realizado 232 operaciones, 511 capturas y se han vinculado a investigaciones 243 policías activos y 50 militares de distintos rangos.