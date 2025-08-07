3 años del Gobierno de Gustavo Petro: estas son las promesas cumplidas e incumplidas del mandatario

Colombia

Este jueves 7 de agosto se cumplen 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde su campaña presidencial, el hoy mandatario planteó que su llegada a la Casa de Nariño iba a representar “el cambio” para el país.

Las Reformas Sociales

Por ejemplo, las reformas sociales fueron una de sus banderas de campaña; la Reforma a la Salud, la Reforma Laboral, y la Reforma Pensional. De estas tres hasta el momento solo una y con tropiezos, ha visto la luz. Se trata de la Reforma Laboral que por primera vez fue presentada al Congreso en 2023, volvió a ser radicada en 2024 y en 2025, fue hundida y revivida en el Senado de la República, hasta que el pasado 18 de junio se logró su aprobación.

Entre tanto, la Reforma a la Salud, en su segunda versión, está por surtir su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y en caso de ser aprobada allí, deberá tener una última discusión en la plenaria de esa misma corporación.

Por su parte, la Reforma Pensional, se encuentra en manos de la Corte Constitucional, debido a que se encontraron vicios de trámite en su aprobación. Aunque dichos vicios ya fueron subsanados por la plenaria de la Cámara de Representantes, el alto tribunal deberá validar su aprobación.

El acuerdo nacional

Otro de los temas clave propuestos por el presidente Gustavo Petro fue “el gran Acuerdo Nacional”. Desde su posesión como jefe de estado en 2022, el mandatario extendió una invitación a los partidos políticos, empresarios y organizaciones sociales, para llegar a acuerdos alrededor de temas como la Reforma a la Salud, la implementación del proceso de Paz y lucha contra la corrupción.

De hecho, el pasado 20 de julio de 2023 en la instalación del Congreso de la República, el presidente Petro le propuso al legislativo la construcción de una apuesta por “la tarea de concertar los cambios, no los anticambios”.

Luego, en septiembre de 2024, el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó al país el ‘Acuerdo Mínimo contra la violencia y por la Democracia’, que abordaba temas como las reformas sociales, la seguridad, el crecimiento económico, la transformación territorial y el calendario electoral.

Aún así, dicho acuerdo no logró consolidarse y por el contrario, los partidos políticos de oposición y algunos otros denominados como independientes, anunciaron la ruptura de su relación con el ejecutivo.

La Paz Total

La política de Paz Total también ha sido otra de las prioridades del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En noviembre de 2022, cuatro meses después de haber tomado posesión, el mandatario firmó la Ley de Paz Total.

Aunque en principio el objetivo era adelantar negociaciones con todos los grupos armados, actualmente los diálogos con el ELN están suspendidos y a la fecha, sólo se adelantan conversaciones con el Grupo Comuneros del Sur, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que en principio hacía parte de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia, y con las disidencias de alias Calarcá.

Ahora bien, esta también ha sido una de sus promesas más cuestionadas pues diversos sectores han advertido que la Paz Total “ha sido un fracaso” y no se ha cumplido con la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Indican que por el contrario, el conflicto con los grupos armados se ha incrementado.

Aún así, el pasado 20 de julio, en medio de la instalación de la última legislatura del Congreso durante su Gobierno, el presidente entregó un balance acerca de la seguridad en el país. Allí, el mandatario aseguró que la mayoría del país vive “en tranquilidad” y afirmó que 662 municipios del país no registran homicidios.