Promigas cierra la compra de Zelestra Latam y refuerza su apuesta por las renovables

En un movimiento estratégico para fortalecer su presencia en la región, Promigas anunció el cierre de la adquisición del 100% de Zelestra Latam, una de las plataformas de energías renovables más importantes de Latinoamérica.

Con esta operación, la compañía reafirma su camino hacia la transición energética, sino que también expande su alcance geográfico al incorporar a Chile como un nuevo mercado, sumándose a sus operaciones actuales en Colombia y Perú.

Un portafolio robusto y diversificado La integración de Zelestra Latam aporta a Promigas un sólido inventario de proyectos centrados en energía solar y almacenamiento. Actualmente, la plataforma cuenta con:

1.273 MW en proyectos que ya se encuentran en operación o construcción.

Un “pipeline” o plan de desarrollo de aproximadamente 2.250 MW adicionales.

Esta adquisición complementa los más de 52 años de experiencia de Promigas en el transporte y distribución de gas natural, permitiéndole evolucionar hacia un modelo de holding multienergético.

Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, destacó que esta compra va más allá de los activos físicos, siendo una “apuesta por el talento” humano con amplia experiencia en ejecución. “Hoy avanzamos con más fuerza en nuestro camino para consolidarnos como holding multienergética y multilatina”, afirmó Rojas, subrayando que las personas son el motor de la transformación de la empresa.

Manifestó que Promigas busca garantizar la confiabilidad del sistema energético regional y generar valor a largo plazo mediante el desarrollo sostenible y la diversificación de sus soluciones energéticas