Frases más fuertes de Gustavo Petro en discursos del 7 de agosto: puntos clave y ¿qué se espera hoy?

Colombia

El presidente Gustavo Petro se prepara para hacer su tercer y último discurso de 7 de agosto como jefe de Estado, caracol le muestra las frases que han marcado sus discursos en esta fecha.

2022 - Año de su posesión

El 7 de agosto de 2022, en la Plaza de Bolívar Petro tomó posesión como el primer presidente de izquierda en la historia del país y aseguró que era una segunda oportunidad para el país.

“Hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado. Se la han ganado… Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre”.

Ese mismo día, el presidente también dejó claro cuál sería uno de sus pilares de gobierno: el combate frontal contra la corrupción.

“Este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia. Lucharé contra la corrupción con mano firme. Será un Gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron”.

2023-Primer año de Gobierno

Un año después, el 7 de agosto de 2023, en el puente de Boyacá, Petro centró su discurso en uno de los temas más sensibles de su agenda: La Paz Total.

“Esa paz esquiva también está en el diálogo y búsqueda de acuerdos que permitan proteger la vida de la gente, en lugar de profundizar la violencia y las hostilidades del enfrentamiento armado que acaban con el tejido social, juventudes, los pobres, con Colombia. Eso es la paz total”.

Ese mismo año, quiso consolidar su política de Colombia como potencia mundial de la vida.

“La vida está en el centro de nuestras políticas, es nuestra verdadera hoja de ruta. El gobierno del cambio escogió la vida. Está empeñado en convertir a Colombia en potencia mundial de la vida”.

2024-Segundo año de Gobierno

Ya en 2024, hace un año, Petro aseguró que empezaba la contrarreloj para materializar los cambios prometidos.

“Dos años de dignidad nos quedan para construir, porque tenemos que avanzar más…”

Asimismo hizo referencia a las fuerzas militares, justamente en su día y recordó que la prioridad eran las personas:

“Primero el ser humano, porque el fusil no es más que una máquina de hierro que queda derrumbada por la historia si los hombres que la utilizan no portan en su corazón y cerebros los conceptos de la dignidad, libertad y República”.

¿Qué se espera hoy?

Hoy, será el último discurso de Petro como mandatario antes de que el siguiente 7 de agosto se posicione la o el siguiente presidente. Se da en medio de una crisis diplomática con Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa. Y por esta razón las actividades se realizarán en Leticia, Amazonas, como un mensaje de independencia y respeto a la soberanía.