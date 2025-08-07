7 de agosto: Estas son las actividades que realizarán en Cúcuta para conmemorar la Batalla de Boyacá

Cúcuta

Las autoridades del Norte de Santander se preparan para la celebración del 7 de agosto, Día de la Batalla de Boyacá. Diferentes eventos que se van a llevar a cabo en Cúcuta para conmemorar esta fecha y los 215 años del Ejército Nacional.

“Conmemoramos la Batalla de Boyacá, un evento importantísimo con hechos que se presentaron, como la correría de la campaña de libertadora por ocho días, que inicia desde Venezuela y termina precisamente en el puente de Boyacá, dándonos la libertad. También celebramos el aniversario de nuestro Ejército Nacional, que va a ser celebrado por parte de autoridades militares” dijo George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander.

Agregó el funcionario que se contará “con la ceremonia de las autoridades administrativas, reconociéndole el trabajo arduo que hacen nuestros militares, no solamente en el departamento, sino en toda Colombia”.

Así mismo, pidió a la comunidad de Norte de Santander, no perder la costumbre e “izar la bandera del tricolor patrio en honor a todas estas personas que batallaron por Colombia y que siguen batallando después de tantos años, nuestros militares y policías y en Colombia. Coloquemos la bandera en un lugar visible”.