Coronel (r) Mejía niega responsabilidad en falsos positivos: “Nunca ordené cometer delitos”

En diálogo exclusivo con Caracol Radio el coronel (r) del Ejército, Publio Hernán Mejía, terminado el juicio por falsos positivos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en el que es acusado por 72 casos de ejecuciones extrajudiciales, aseguró que seguirá luchando por la verdad así le cueste la vida, que jamás ordenó en su comandancia en el Batallón La Popa en Valledupar, algún acto ilegal y que tiene su conciencia tranquila.

“Efectivamente ha sido un proceso supremamente largo, un recorrido dos años después de haber entregado el batallón, bastante complicado en muchos escenarios judiciales, siempre acudiendo con toda la fe y la confianza en Dios y en la justicia de mi país”.

Publio Hernán Mejía aseguró que desde el año 2016 producto del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc se convirtió en compareciente, pero deja claro que su sometimiento no es aceptar delitos que nunca ha cometido.

“Allí está muy claro que someterse a la Jurisdicción Especial de Paz no es aceptar responsabilidad, es contar la verdad. Entonces dentro de ese itinerario hoy terminamos el juicio después de 14 sesiones creo. Ha sido un recorrido difícil muchas veces intemperante recibiendo ofensas inmerecidas asimilando golpes a mi familia contra mi honor contra mi nombre sufriendo las inclemencias de que una vez iniciado el proceso hace 19 años todas las puertas se me cerraron mi carrera, mi patrimonio, mi vida entera totalmente truncada”.

El coronel retirado del Ejército quien fue comandante del Batallón La Popa, en Valledupar entre enero de 2002 y noviembre de 2003 a donde llegó por designación del entonces presidente Andrés Pastrana, asegura que terminado este proceso y a la espera de su condena siente que se liberó de un peso.

“Tengo confianza en los magistrados que estuvieron en esa sala. Tengo fe que sabrán interpretar la verdad y también determinar quiénes mintieron. Entonces solo resta esperar he cumplido como soldado de honor, como ciudadano con acudir, con presteza con decir la verdad y mirar de frente no solo a los magistrados sino al país. Entonces toca esperar ahora 60 días para que de su fallo la justicia transicional.

“En mi batallón algunos desviaron las órdenes y cometieron delitos”. Publio Hernán Mejía

El coronel (r) hoy acusado de ser el responsable de 72 casos de falsos positivos se refirió a los demás militares que han aceptado la responsabilidad en estos crímenes.

“Hay que tener en cuenta que los ejércitos son integrados por seres humanos, que la responsabilidad de cada uno de los militares es clara respecto de sus actuaciones. Yo comandé mayores, capitanes, tenientes, sargentos y 2.000 soldados. Se desarrollaron en ese lapso de 2002 y 2003 más de 500 operaciones. Era una región que nunca había conocido yo, nunca había estado en el departamento del Cesar. se me cambió intempestivamente mi destinación, yo estaba recibiendo un batallón en Bogotá con motivo del reciente secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araujo. A raíz de eso debí llegar a esta región, analizar rápidamente la situación y empezar a actuar. Actuar como un soldado”.

El coronel Mejía hace un recuento de lo que se encontró en el batallón La Popa donde existían en este momento 2002-2003 tres frentes de las Farc, tres del ELN y dos de las Autodefensas, además de narcotráfico y carteles de gasolina y de contrabando, es decir, confluían todos los factores generadores de violencia. Era una región que estaba perdida.

“Mi batallón cambió yo necesitaba poner un batallón a la ofensiva no a cuidar fincas y torres a buscar al enemigo y a enfrentarlo eso trajo como consecuencia que algunos desviaran las órdenes legales y las convirtieran en ilegales para mostrar sus resultados ante su comandante pero ellos han asumido su responsabilidad individual y todos absolutamente todos respondieron en juicio que nunca el coronel Mejía les ordenó cometer un delito que nunca se ordenó asesinar, ni secuestrar, ni torturar, pero sí ir a la ofensiva contra los grupos narcoterroristas sin excepción”.

“Llegué a un batallón con un aparato ilegal enquistado”. Coronel Mejía

Dice que llegó al Batallón La Popa a organizar la casa porque muchas cosas estaban mal.

“Encontré pérdida de armamento, pérdida de munición un batallón que llevaba más de tres años sin presentar resultados operacionales en medio de una ola de secuestros, de sicariatos, de retenes ilegales, de toma de poblaciones y la efectividad de las fuerzas militares y de la policía y de todas las autoridades era cero. Tanto que en ese momento la sociedad le dijo al presidente Pastrana y a la cúpula militar mire si quiere saquen el Ejército y la Policía y nosotros nos defendemos porque no nos sirven. Después de eso llegué yo. Entonces efectivamente había redes con suboficiales, soldados de hurto de munición, de tráfico de información fue necesario hacer las investigaciones, pedirles el retiro por mala conducta de estos individuos pedir que no me incorporaran más gente de acá de la costa y pedir que me incorporaran de Boyacá y de Santanderes al alto mando de los soldados entonces todas esas medidas restrictivas que tomé pues sacaron de su zona de confort a muchas personas que estaban mal acostumbradas y estaban delinquiendo posiblemente esa sea una de las cuestiones que afecte la situación mía hoy ante la JEP que muchos de ellos son comparecientes y han aceptado cargos pero buscan beneficios si hablan de su comandante”.

“Nunca ordené cometer delitos”. Coronel Mejía

El coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía, asegura que siempre ha mirado a los ojos y les ha hablado a las víctimas, pero que en este proceso ante la JEP a muchas personas no las escucharon.

“Para mí el ente judicial no habló con los secuestrados que rescatamos no habló con las personas que estaban amarradas por los terroristas y las salvamos, no habló de los que sufrieron toma de poblaciones y llegó el Ejército arriesgando su vida a rescatarlos con ellos no hablaron en esos dos años que yo fui comandante de este batallón en el Cesar. Murieron 23 hombres del batallón La Popa en combate asesinados por los terroristas y llamo terroristas Farc, ELN y autodefensas. Hirieron 62 de mis hombres inclusive al comandante del batallón. Entonces difícilmente se puede configurar una acción ilícita, un falso positivo donde casi son 100 las bajas del batallón. Donde no volvió a haber retenes, donde no volvió a haber secuestros, donde no se tomaron nunca más una población, donde se cumplió la tarea constitucional, pero eso a veces trae más enemigos que si yo hubiera perdido la guerra”.

El mensaje para las víctimas

El coronel Mejía les dice a las víctimas de este proceso ante la JEP por falsos positivos, que busquen la verdad y la razón.

“Que no busquen venganza y beneficios económicos, que lleguen al fondo de la situación que se les presentó que no se dejen manipular porque es que no podemos contar la verdad si es reunido con un poco de sinvergüenzas, con mentiras pactadas a eso no hay que hacerle el juego por eso hoy esperé que el fiscal de la JEP me dijera cuál era mi conducta ilícita, cuando ordené cometer delitos no lo dijo a las víctimas las entrevistaron el fiscal renunció a ellas las que alcanzamos a contrainterrogar y a interrogar nunca hablaron de hechos ilegales del coronel Mejía nunca. Entonces yo pienso que debe ser una tarea indispensable reconciliar el país con su pasado, pero sin canalizar odios y crear más guerras y abrir más heridas”.

Ahora el coronel en retiro del Ejército, esperará 60 días para que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, emita una sentencia en este proceso por falsos positivos y dice que seguirá defendiendo su inocencia así le cueste la vida porque es un juramento que hizo con como soldado y como ciudadano.