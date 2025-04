“Por honor y dignidad”: Coronel (r) Publio Hernán Mejía rompe su silencio ante la JEP

Después de un proceso judicial de 10 sesiones, y casi 40 testigos presentados por la defensa, ante la Jurisdicción Especial para la Paz el coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía, fue escuchado.

La primera pregunta de su abogado, Germán Guillermo Navarrete al coronel (r) Mejía, fue el por qué de su decisión de romper silencio, a pesar de que iba en contra vía de lo que querían ellos como defensores.

Frente a esto, Mejía respondió que lo hacía por honor y dignidad, ya que después de 18 años, era lo único que le quedaba:

-“Primero, cuéntale a la audiencia, Coronel, cuál fue la razón por la cual decidió romper el derecho a guardar silencio en este juicio”.

-“Gracias, doctor. No fue fácil para mí tomar esa decisión. No fue fácil como abogado y como soldado hablar con mis abogados que no estaban de acuerdo con esta decisión. En este proceso lo perdí todo, mi carrera, mi vida, mi familia, pero conservo la dignidad y el honor. Hubiera sido muy fácil decir la máxima pena para quienes aceptan en la JEP son ocho años, pero ya pagué casi diez de prisión física. Estaba ese camino fácil, pero estaba el camino de lo correcto. Tengo claro que la jurisdicción especial de paz se comprometió con el país a contar la historia y a sacar, a brillar la verdad. Y esa verdad no puede ser escrita con mentiras pactadas, con personas que esperan beneficio y para ello enlodan el honor y el nombre de sus superiores o de personas que conocieron. Eso motivó, doctor Navarrete, que tuviéramos esa discrepancia y mi necesidad de responder a tantas mentiras y a tantas cosas que a lo largo del juicio en silencio tuve que soportar. Por eso tomé esa decisión”.

El coronel Mejía, es el último testigo en ser escuchado en su propio juicio, luego de que su defensa renunciara a 33 testimonios y la Fiscalía de la JEP terminara con la presentación de sus testigos.

El coronel enfrenta este proceso judicial ante la JEP por 72 casos de falsos positivos cuando fue comandante del Batallón La Popa en Valledupar, y si no es declarado inocente, deberá pagar hasta 20 años de prisión.