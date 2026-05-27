Enviaron a prisión a gerente de reconocido banco que habría asesinado a su pareja en Bogotá

Carlos Mario Rodríguez Rosas, quien habría asesinado a su pareja sentimental. Foto: Fiscalía.

Justicia

Un juez de Control de Garantías envió a prisión temporal a Carlos Mario Rodríguez Rosas, quien ejercía como gerente corporativo del Banco de Bogotá. Esto, en medio de la investigación que se adelanta en su contra por el presunto feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido el 24 de enero de 2026.

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Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el día del crimen la pareja asistió a una reunión social y luego se trasladó al apartamento del presunto agresor.

Tras varias horas, y luego de que los acompañantes abandonaran el lugar, la pareja habría sostenido una discusión.

“En medio de esos hechos, el hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y la nariz y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió carnalmente de manera violenta. Posteriormente, arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble e intentó alterar la escena del crimen para hacer creer que la víctima se quitó la vida de manera voluntaria”, detalló la Fiscalía.

El ente acusador también logró establecer que la víctima sostenía una relación sentimental con el procesado y que, al parecer, se presentaban hechos de violencia de género.

Debido a esto, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó a Rodríguez Rosas los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento.

Sin embargo, el procesado se declaró inocente.

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El juez, luego de evaluar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Carlos Mario Rodríguez Rosas.

Esto, luego de considerar que representa un peligro para la sociedad, específicamente para las mujeres de su entorno y porque, al parecer, intentó ocultar el crimen.

No obstante, el procesado no ha sido declarado culpable en un juicio y conserva la presunción de inocencia.

La medida intramural es temporal, es decir, se mantendrá mientras avanza la investigación en su contra.