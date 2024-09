“Estar en juicio de Mejía por falsos positivos es clave para el caso”: Abogado de víctimas

Valledupar

Terminó en Valledupar la primera parte del primer juicio de la Jurisdicción Especial para la Paz por falsos positivos contra el coronel en retiro del Ejército, Publio Hernán Mejía. El resto del juicio seguirá en Bogotá. En este escenario, las víctimas pueden, a través de sus abogados, hacer preguntas complementarias a los testigos.

En diálogo con Caracol Radio, Sebastián Escobar, abogado de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales, se refirió a este primer juicio que adelanta la JEP contra Mejía, quien nunca ha aceptado los crímenes de guerra y de lesa humanidad por 72 casos de falsos positivos.

“Bueno hemos escuchado en primer lugar la teoría del caso de la Fiscalía de la Unidad de Investigación y Acusación, una teoría del caso bastante impactante, que da cuenta de la responsabilidad o el llamamiento a juicio de Publio Hernán Mejía por 35 eventos con 72 víctimas mortales de personas que eran civiles y presentadas ilegítimamente como bajas en combate. También escuchamos la teoría del caso de la defensa, por momentos bastante agresiva en contra de la función de la Fiscalía de la JEP, y escuchamos varios testimonios de lo que vendría a ser la primera modalidad del patrón macro criminal que la Fiscalía de la UIA le imputó a Mejía”.

También se refirió a los testigos que ha presentado la Fiscalía de la JEP para este juicio, tres de ellos exmilitares que estuvieron en el Batallón La Popa en Valledupar, bajo el mando del coronel (r) Publio Hernán Mejía.

“Escuchamos tres testigos importantes de ese patrón macro criminal, militares, que no solamente mencionaron con contundencia la responsabilidad y las órdenes que recibieron de Mejía, sino que además salieron de esa práctica probatoria íntegramente en su credibilidad”.

Este primer juicio de la JEP por falsos positivos tiene una particularidad, y es que las víctimas, a través sus abogados, pueden hacer preguntas complementarias. Esto no había pasado en otros escenarios. El abogado Sebastián Escobar explicó la importancia de esta participación.

“Es real que es una particularidad de este proceso adversarial en la JEP, pero no podía ser de otra manera en un procedimiento en el que se ha señalado la centralidad que tienen las víctimas. Sería insostenible que en un proceso de esta naturaleza pudieran preguntar todas las partes, incluida la Procuraduría General de la Nación y hasta los magistrados, y que las víctimas fueran las grandes ausentes. Para nosotros es muy importante porque nos permite, obviamente, fortalecer algunos vacíos que puedan quedar en el marco de esas declaraciones o interrogatorios, y que se pueda hacer claridad sobre esos aspectos. A lo largo de los interrogatorios que se plantearon, la representación de víctimas pudo hacer unas preguntas a nuestra consideración bastante importantes, que, por supuesto, redundan en el establecimiento de la responsabilidad de Publio Hernán Mejía Gutiérrez”.

Este es el inicio de un proceso que será extenso, el abogado representante de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales, Sebastián Escobar, explicó la proyección que se tiene frente a este juicio contra el coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía.

“Bueno, en este caso, nosotros esperamos que se emita una sentencia, esperamos que las pruebas demuestren con contundencia que esa sentencia debe tener un carácter condenatorio y esperamos que se cumpla también por parte de la magistratura que acoja la solicitud de la Fiscalía de imponer la máxima sentencia de la jurisdicción, que en este caso es de 20 años. Ahora bien, este es solamente un episodio y un juicio que se concreta o se centra en un episodio de las ejecuciones extrajudiciales, que es el periodo 2002 a 2004 Batallón La Popa. Pero aquí todavía falta, pues, una buena parte de avance judicial sobre lo que fueron las ejecuciones, esto ocurrió en todo el país, hay otras priorizaciones y esperamos que se avance en esos escenarios y que quienes reconozcan responsabilidad avancen por la ruta al reconocimiento y que quienes definitivamente no lo hacen, como parece suceder con los principales máximos responsables, pues vayan a un juicio adversarial y podamos la fiscalía de la JEP, pero también con el aporte de las víctimas, llevar a estos principales máximos responsables a que paguen ante la justicia”.

En esta etapa de juicio es muy importante la permanencia de las pruebas, según explicó la magistrada de la JEP a cargo del proceso, Reinere Jaramillo, se va a tener en cuenta lo que ha surtido en la justicia ordinaria, para las víctimas este punto también es relevante para el proceso y el pedido de justicia que por más de 22 años han reclamado.

“Pues esto es muy importante y aquí estamos hablando de un proceso que no es el proceso penal ordinario de carácter adversarial, donde prueba es solo aquello que se practica ante un juez en él en medio de la audiencia. El proceso adversarial transicional parte de la idea de que estos procesos ya llevan muchos años en la justicia ordinaria, que, de hecho, pues la justicia penal ordinaria no pudo dar muchos avances en todos hechos, pero que hay una base probatoria en esos expedientes que llevan, pues en estos casos en particular más de 22 años. Entonces, obviamente para garantizar celeridad, dado también el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que dijo la ley procesal de la JEP es que aquellas pruebas que ya fueron recaudadas por otras instancias de la JEP u otras instancias judiciales con anterioridad van a mantener su vigencia como pruebas y no hay necesidad de incorporarlas a través de todo este procedimiento que requiere el juicio ordinario para su incorporación en un juicio”.

El resto del juicio por falsos positivos contra el coronel (r) del Ejército Publio Hernán Mejía continuará en la sede de la JEP en Bogotá.