Fiscalía JEP: Acusación por falsos positivos es contra el coronel (r) Mejía, no contra el Ejército

Valledupar

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz realiza desde Valledupar, la audiencia de alegatos de conclusiones, en medio del juicio que adelanta contra el coronel (r) del Ejército Publio Hernán Mejía, dentro del caso 03 de falsos positivos.

En esta diligencia las partes hacen una síntesis de todas las pruebas presentadas a lo largo de este juicio que inició el 18 de septiembre de 2024, en el que la Fiscalía de la JEP, que es la Unidad de Investigación y Acusación, presentó 82 testigos, 29 presentó la defensa de Mejía Gutiérrez, y 4 las víctimas y se desarrollaron 13 sesiones de audiencia.

¿Qué dice la Fiscalía de la JEP?

En medio de la diligencia que preside la magistrada Reinere Jaramillo, el fiscal Samuel Serrano expone sus alegatos de conclusiones, es decir sus argumentos para señalar al coronel (r) Publio Hernán Mejía de su participación, como autor o coautor, en 35 hechos en los que fueron asesinadas 72 personas entre enero de 2002 y noviembre de 2003 cuando fue comandante del Batallón La Popa en Valledupar.

El Fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Samuel Serrano, fue claro en señalar que esta acusación es contra Publio Hernán Mejía y no contra el Ejército Nacional.

“Mejía Gutiérrez ideó, creó y dirigió al interior del batallón de artillería número dos, La Popa, un ilegal aparato organizado de poder a través del cual, instrumentalizando los medios con los que contaba su disposición en el batallón, cometió 72 homicidios en persona protegida, 40 desapariciones forzadas y 4 torturas en persona protegida. De ninguna manera puede confundirse, y en esto quiero ser enfático, a una institución del Estado colombiano con más de 200 años que ha proporcionado seguridad y bienestar, con la conducta de quienes aprovechando su lugar dentro de esa institución cometieron toda clase de crímenes, mancillaron su buen nombre y contrariaron su deber constitucional, lesionando los derechos de las personas inocentes a quien un día juraron proteger”.

También habló de las alianzas entre el aparato criminal del Batallón La Popa con los paramilitares que tuvo un beneficio mutuo.

“Se trató de una alianza de mutuo beneficio, mientras los paramilitares necesitaban incrementar el control de la zona y consolidar su expansión, los integrantes del aparato ilegal dentro del batallón de La Popa, necesitaban presentar bajas, para hacer creer que la seguridad se estaba recuperando.” Agregó el fiscal Samuel Serrano de la Unidad de Investigación y Acusación.

El Fiscal Samuel Serrano sustentó como el aumento de bajas estuvo acompañados de premios y beneficios.

“Como resultados operacionales, se concedían permisos, se hacían reconocimientos y se pagaban por el arma corta o el arma larga con la que se hubiera encontrado el cuerpo, como lo dijeron los testigos en este juicio transicional”.

El Fiscal Samuel Serrano asegura que esta alianza con los paramilitares conducía a la materialización de ese fin común y que les reportaba a ambas organizaciones ilegales beneficios propios. Las acciones de uno complementaban las de los otros y en su conjunto permitían el logro de los objetivos que se habían trazado.

“De no haberse presentado la alianza a la que se alude, todo cuerpo que fuera hallado desplegaría la acción de las autoridades judiciales y de Policía. Y cómo no, las acciones de la Fuerza Pública, para repeler el actuar de los grupos ilegales, profundizando aún más la percepción de seguridad. Propósito que sin lugar a duda no era del interés de los grupos paramilitares. Pretender atribuir los homicidios sólo a los paramilitares y aceptar que el legal aparato organizado de poder de Mejía Gutiérrez se limitó a recoger cuerpos y falsear documentos para aprovechar la oportunidad de presentarlos como bajas en combate es reducir su responsabilidad en la comisión de los hechos y considerar los meros encubridores de delitos cometidos por otros, minimizando así la real intención y la macabra alianza que instituyeron al interior de la unidad militar”.

Con estos y otros argumentos expuestos por el fiscal Samuel Serrano busca reafirmar la acusación en contra del coronel (r) Publio Hernán Mejía por casos de falsos positivos y pide una condena de 20 años de prisión.

La audiencia

Durante este martes 5 de agosto y miércoles 6 de agosto la defensa del militar y las víctimas tendrán su espacio para exponer sus alegatos. Esta audiencia fue solicitada por las partes y las víctimas ya que no es una obligación, solo lo es la presentación de los alegatos de manera escrita.

Una vez finalice esta diligencia los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad analizarán a fondo este caso y emitirán una sentencia. De ser hallado culpable Mejía Gutiérrez se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel.