Defensa del coronel Mejía pidió a la JEP escuchar a un nuevo testigo en juicio por falsos positivos

Bogotá

En medio del juicio por falsos positivos que se lleva a cabo en la Jurisdicción Especial para la Paz, contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, su defensa pidió a los magistrados que se escuche a un nuevo testigo llamado Moisés Andrade Racines, alias ’400′ quien perteneció a los paramilitares.

Según el abogado del coronel Mejía, Germán Navarrete, escucharlo será clave para aplicar la prueba de refutación al testimonio del sargento (r) José Rueda Quintero y de otros testigos que ya han hablado en el juicio.

“Y nos ha ofrecido información sobre diversas relaciones, particularmente el señor Rueda con las organizaciones ilegales. No único, porque en realidad, en honor a la verdad, y una verdad que se debe recaudar aquí también, es que está hablando de varios. Y sí había varias personas vinculadas con las autodefensas en ese batallón. Y a juzgar por lo que el señor conoce y sabe, pues adicionalmente pedían favores. Este testigo, señorías, creo que nos va a abrir la posibilidad de entender los comportamientos de todos los testigos de cargo que han venido. De todos esos testigos que han dejado en el aire las razones, las verdaderas motivaciones de sus conductas o han tratado de encubrirla con mentiras. No sería el momento de decirles quién o quiénes porque eso lo debe decir el testigo, pero en la declaración extra-proceso obviamente que se alcanza a vislumbrar como al mando de 39 este personaje interactuaba con las tropas los mandos más que todo de ese Batallón La Popa incluso se involucran en lo que aquí han llamado falsos positivos que no son otra cosa que homicidios”.

Ante esta petición de escuchar a alias ‘400’ las demás partes que intervienen en este juicio como la Unidad de Investigación y Acusación, que es la Fiscalía de la JEP, los representantes de las víctimas y la Procuraduría se opusieron a esa solicitud asegurando que no procede en este momento porque ya hay etapas que pasaron en medio de este proceso.

La decisión final, que se espera conocer este viernes 7 de marzo, la tendrá que tomar la magistrada Reinere Jaramillo, quien conduce este juicio por falsos positivos contra el coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía.