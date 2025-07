Juan Fernando Quintero llegó a un acuerdo con River Plate, según prensa argentina

La novela de Juan Fernando Quintero y River Plate estaría cerca a concluir. Así lo informó la prensa argentina, quien este martes ha dado por hecho un acuerdo entre el volante antioqueño y el club argentino.

Según informó prensa argentina, Quintero ya tendría todo listo con el equipo Millonario y en este momento su entorno se encuentra arreglando su desvinculación oficial del América de Cali.

¿Qué dice la prensa argentina de Quintero?

El periodista Germán García Grova, experto en el mercado de pases, aseguró que Juan Fernando Quintero ya tiene todo acordado con River Plate, club con el cual firmaría un contrato hasta diciembre del 2026. Los representantes de Quintero se encontrarían negociando su desvinculación del América de Cali.

¿Cómo le ha ido a Juan Fernando Quintero en el América?

Juan Fernando Quintero ha vivido dos ciclos en River Plate, el primero entre 2017 y 2020, periodo en el cual conquistó cuatro títulos, entre ellos la Copa Libertadores del 2018, siendo gran protagonista con su golazo en la final ante Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

En el 2022 regresó al club procedente del Shenzhen Kaisa de China, equipo al que se había marchado precisamente tras su primer ciclo. En aquella oportunidad solo duró un año y se terminó marchando para el Junior de Barranquilla.

¿Qué dijo JuanFer de su salida del América?

Juan Fernando Quintero dejó en claro, en diálogo con Carlos Antonio Vélez, que América de Cali le comunicó hace algunas semanas que no podría mantenerlo en el club, el jugador aseguró recientemente, que le adeudan más de un millón de dólares.

“Desde el club me llamaron y me comunicaron que no iban a contar conmigo, además, ambas partes fuimos claros en querer terminar todo de la mejor manera.La dirigencia me dijo que no podían asumir el salario”, comentó sobre los motivos por los cuales no continuaría en el equipo.