América no puede contar con Juanfer Quintero: Esta fue la fuerte revelación del jugador

El nombre de Juan Fernando Quintero ha estado rondando en los últimos días debido al supuesto malestar que tenía el jugador con América de Cali por el presunto incumplimiento en el pago de un dinero que se le debería de su salario. Esta información no cayó bien en el club e incluso el propio futbolista puso un mensaje en sus redes sociales asegurando que, en caso de irse, sería el mismo el que lo comunicara.

Ante la situación, se especuló con su salida del club Escarlata, al cual llegó el 24 de enero de 2025 procedente de Racing de Argentina. Incluso, se volvió a vincular con Junior de Barranquilla, pues el máximo accionista del equipo Tiburón, Fuad Char, quería preguntar condiciones, ante la necesidad de un volante 10 en el plantel.

Juanfer Quintero reveló la verdad

En diálogo con el periodista Carlos Antonio Vélez, el volante antioqueño se refirió a su situación con América. En la entrevista aseguró que el club caleño se comunicó con él y le manifestó que no contarán con sus servicios para el segundo semestre de la Liga Colombiana.

Juan Fernando Quintero no seguiría en América de Cali

“Desde el club me llamaron y me comunicaron que no iban a contar conmigo, además, ambas partes fuimos claros en querer terminar todo de la mejor manera. La dirigencia me dijo que no podían asumir el salario”.

Por otro lado, Juan Fernando Quintero, también expresó qué: “Desde que llegué todo el tiempo he estado a disposición de América, porque vi un proceso serio. Tomé mi decisión de venir a Colombia más allá del tema personal, por un proyecto real y deportivo a largo plazo”.

“Yo renuncié a un dinero para poder venir América, no fue solamente el club quien puso dinero. Yo pagué de racing para salir, las cosas hay que contarlas bien y completas…”

Sobre su contrato y rumores de estafa

“Yo firmé mi contrato con el club, no con terceros, uno como futbolista profesional no firma con alguien que no es. ¿Existen terceros? Seguramente sí existirán”.

“El último partido no lo jugué por dos situaciones, ante Tolima y Junior jugué infiltrado, lo hice para ver si nos alcanzaba. Ante Medellín no me alcanzó y, por otro lado, en el almuerzo previo salieron cosas muy personales que siento que no deben saberse; yo hablé con el Profe Polilla y le comenté que me estaban exponiendo, no me hago la víctima, pero tengo dignidad”.

La relación con el máximo accionista de América

“Mi relación con Tulio Gómez es buena, fue él quien llegó hasta mi casa a presentarme el proyecto con América. A día de hoy lo sigo respetando y estoy muy agradecido por todo lo hecho”.

“Yo nunca he vendido humo, yo solo juego al fútbol. Hoy estoy en un equipo que hace 22 años no se clasificaba para una segunda fase de copa internacional. Las instituciones deben seguir por encima de cualquier nombre”.

¿Juanfer vuelve a Junior?

“Sí, tuve la oportunidad de hablar con Junior indirectamente, me han preguntado, pero yo por obvias razones no puedo escuchar a nadie, tengo contrato con América. Hasta que no solucione la situación no analizaré ofertas”.

Finalmente, confesó que su futuro, cuando deje de jugar al fútbol, será en Argentina: “Mi futuro será director deportivo en River Plate, lo digo porque así lo siento y así va a pasar”.