“Llevamos años detrás de este objetivo”: Ana María Guzmán tras el título de Selección Colombia

La Selección Colombia Femenina escribió una nueva página dorada en su historia al derrotar 4-3 a Paraguay y conquistar el título de la CONMEBOL Liga de Naciones. Tras un encuentro vibrante, en el que el combinado nacional tuvo que superar momentos de dificultad para quedarse con la victoria, las protagonistas celebraron un logro que representa años de trabajo, sacrificio y crecimiento para el fútbol femenino colombiano.

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Uno de los más emocionados tras el pitazo final fue el entrenador Angelo Marsiglia, quien resaltó la importancia de entregar un título al país y recordó que este era un objetivo largamente esperado por el grupo. “Muy contentos, orgullosos de representar este país. Queríamos un título para la nación, tanto se lo merece, tanto lo hemos buscado”, afirmó el estratega colombiano. Además, destacó que este logro se suma a las clasificaciones ya obtenidas al Mundial y a los Juegos Olímpicos, aunque dejó claro que el equipo quiere seguir haciendo historia.

Marsiglia también enfatizó que el reto apenas comienza y que la meta ahora será llegar aún más lejos en las grandes competencias internacionales. “Queremos seguir haciendo historia, queremos un podio en un Mundial o unos Juegos Olímpicos y por ello tenemos que hacer una preparación ardua”, señaló. Asimismo, elogió la capacidad de reacción de sus dirigidas después de un partido exigente, asegurando que “conseguimos al final remontar y eso es lo que queda, esa resiliencia que ellas mostraron en este partido”.

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Por su parte, la defensora Daniela Arias valoró el recorrido realizado por el equipo durante toda la competición y destacó que la confianza nunca desapareció, incluso en los momentos más difíciles. “Hoy, gracias a Dios, ganamos, no dejamos de creer. Siento que este equipo cada vez fue de menos a más. Hemos hecho historia hoy”, expresó la jugadora, visiblemente emocionada por la obtención del trofeo.

Arias también dedicó el campeonato a quienes abrieron camino para las nuevas generaciones del fútbol femenino colombiano. “Esta medalla, levantamos la copa, es por nuestro país, por todas las que también han estado en este proceso, por las generaciones que vienen y también por las que comenzaron este camino”, comentó. Además, agradeció el respaldo de las familias, del cuerpo técnico y de todas las personas que trabajan detrás de escena para hacer posible el crecimiento de la selección.

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Otra de las voces destacadas fue la de Ana María Guzmán, quien celebró la unión del grupo y el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar la consagración. “Somos una familia, luchamos este partido hasta el fin y se nos dio el resultado”, aseguró la futbolista, destacando el compromiso mostrado por todo el plantel durante el torneo.

La joven jugadora también señaló cuál considera que fue la principal clave para alcanzar la gloria continental. “Yo creo que la fe, el creer. A mí nunca se me salió de la mente el ganar”, afirmó. Guzmán recordó que este éxito es el resultado de muchos años persiguiendo objetivos con la camiseta nacional y concluyó con una frase que resume el sentimiento de toda la delegación: “Llevamos muchos años detrás de objetivos con la Selección y lograr esto para mí es algo inmenso para todas, porque lo soñamos desde chiquitas”.

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Con este histórico campeonato, Colombia ratifica el crecimiento sostenido de su fútbol femenino y envía un mensaje de ilusión de cara a los próximos desafíos internacionales. La conquista de la Liga de Naciones no solo representa un trofeo más en las vitrinas del país, sino también la recompensa a una generación que nunca dejó de creer en que podía hacer historia.