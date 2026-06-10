Video: Atlas, equipo de Camilo Vargas, le dio una calurosa bienvenida a la Selección Colombia

Atlas le dio la bienvenida a la Selección Colombia a su sede de entrenamientos de cara al Mundial / Atlas

Luego de su estancia en San Diego, California, la Selección Colombia llega este miércoles 10 de junio en horas del mediodia a Guadalajara para iniciar la concentración en suelo mexicano de cara al debut en el Mundial contra Uzbekistán en Ciudad de México. El combinado nacional estará en la sede de entrenamientos del Atlas, equipo en el que milita el portero Camilo Vargas y quien fue clave en la elección de esta ubicación para la preparación.

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El equipo colombiano estará desde este 11 de junio y hasta el próximo 25 del mismo mes en la Academia Aga, teniendo en el medio el viaje a Ciudad de México para el primer partido. El segundo encuentro de la fase de grupos sí será en Guadalajara contra Congo, mientras que luego viajarán a Miami (25 de junio) para el duelo ante Portugal el sábado 27.

Atlas le dio la bienvenida a la Selección Colombia

Un día antes de la llegada de la Tricolor, el club publicó un video en sus redes sociales mostrando parte de las instalaciones de la sede y la ciudad de Guadalajara, así como resaltaron a Camilo Vargas, insignia del equipo y quien ya lleva 7 años en la institución. “Selección Colombia, bienvenida a casa”, cierra el video.

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“El “Superhéroe Colombiano”, portero históricode Atlas FC, ha sido protagonista de una de las etapas más importantes delclub, siendo Bicampeón de Liga MX y Campeón de Campeones, consolidándose como un referente dentro y fuera de la cancha", manifestaron sobre Vargas.

Colombia, en una sede de clase mundial

Atlas también destacó la importancia de ser elegidos por la Selección Colombia y brindan las mejores instalaciones modernas y funcionales para la preparación Tricolor. La Academia ofrece:

● Seiscanchas profesionales (cuatro de pasto natural y dos sintéticas)

● Áreasde Ciencias Aplicadas al Deporte, enfocadas en rendimiento, análisis yrecuperación

● Gimnasiode alto rendimiento y espacios especializados de rehabilitación

“Este complejo, diseñado por Sordo Madaleno, ha sido reconocido con múltiples premios a nivel mundial por su innovación arquitectónica y su capacidad para albergar operaciones deportivas de primer nivel”, concluyen en el comunicado.

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La elección de la sede, posterior a la concentración en Guadalajara, dependerá de si la Tricolor avanza a las próximas rondas de eliminación directa.

Para tener una estimación, si Colombia avanza a dieciseisavos de final del Mundial como líder del Grupo K, jugará en Kansas contra un mejor tercero. Si lo hace en el segundo puesto de la zona jugará en Toronto, Canadá, mientras que si lo llega a hacer como tercera, la sede del partido será Atlanta.