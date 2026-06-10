Mourinho se despidió del Benfica: Real Madrid pagará una millonada por su regreso

José Mourinho se despidió este miércoles del Benfica, club al que llegó en septiembre de 2025 para reemplazar a Bruno Lage y tras tener un paso por el Fenerbahce de Turquía. Todos está dado para que el reconocido técnico regrese al Real Madrid, la que ya fue su casa entre 2010 y 2013.

Le puede interesar: Florentino Pérez fue reelegido como presidente del Real Madrid

Fue su segunda etapa en el club lisboeta, donde comenzó su carrera como entrenador principal en 2000, pero las desavenencias con la directiva de las ‘águilas’ de entonces limitaron su paso por el club a sólo once partidos.

“Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me brindó de trabajar al servicio del Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio”, escribió Mourinho en una publicación en la red social Instagram.

El técnico de 63 años también elogió a los funcionarios del equipo, “cuya profesionalidad, dedicación y competencia fueron ejemplares” a lo largo de la campaña.

Mourinho concluyó con un mensaje para sus jugadores, a quienes dejó “un sincero agradecimiento y los mejores deseos de éxito personal y profesional”.

“Me llevo conmigo la convicción de que, más que un momento, hemos creado un vínculo duradero: mi jugador un día, mi jugador para siempre”, concluyó el nuevo técnico madridista.

Real Madrid pagará la cláusula del Benfica

Benfica anunció que el Real Madrid pagará los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión para contratar a José Mourinho, y minutos después oficializó a su sustituto, Marco Silva.

Iniciará ahora un segundo paso por el Real Madrid, al que dirigió entre 2010 y 2013, periodo en el que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Lea también: Luis Díaz, entre los 100 mejores jugadores en la historia del Liverpool

Su regreso al club Merengue se dio en medio de la promesa de Florentino Pérez de, en caso de quedar reelegido como presidente del club, traer de vuelta al portugués. Incluso, uno de los videos de su campaña contenía un corto video de Mourinho diciendo ‘sí’ y vistiendo la indumentaria del cuadro español.

Pérez ganó las votaciones de los socios del club y comenzará a cumplir sus promesas. Entre ellas, está la eventual vinculación de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, así como la oferta de 150 millones por Julián Álvarez, que fue rechazada por el Atlético de Madrid.