Juanfer Quintero reveló que en América le pagaron “algo muy básico” y esta sería la millonaria cifra

Continúa la novela entre Juan Fernando Quintero y el América de Cali. Recientemente, el experimentado mediocampista señaló en una entrevista que en los últimos seis meses el cuadro escarlata le pagó “algo muy básico” y admitió que “no es lo que esperaba”.

“América no me pudo pagar durante seis meses sino algo muy básico y no es lo que esperaba... Prácticamente, llevo seis meses sin cobrar”, dijo inicialmente el futbolista en conversación Eva Rey.

La presentadora española le preguntó al antioqueño si la cifra superaba el millón de dólares, a lo que Juanfer asintió; de inmediato le preguntó si superaba los dos millones y Quintero señaló: “Me deben un poquito más, pero eso hace parte del fútbol”.

La millonaria cifra que el América le habría pagado a Juan Fernando Quintero

Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, informó en el programa Caracol Deportes Domingo que el América de Cali le habría dado entre 950.000 y 1′000.000 de dólares a Juan Fernando Quintero a lo largo de semestre.

“Consultamos fuentes muy cercanas al América cuánto le ha desembolsado estos meses a Juan Fernando Quintero. Nos dicen que entre 950 mil y un millón de dólares, es decir casi 4 mil millones de pesos, es lo que le han dado a Quintero”, detalló Rueda.

Asimismo, hizo un paralelo con lo cobrado por el mismo jugador cuando pasó por el Junior de Barranquilla. Según detalló, en el cuadro rojiblanco terminó cobrando “1.700 millones de pesos”, cifra considerablemente baja respecto a la del América.

Por otro lado, el también periodista José Alberto Ortíz señaló lo siguiente sobre lo acordado económicamente con Juanfer: “Entendemos que eran mil millones de pesos por mes, algo que se había dicho extraoficialmente”. Cifra sumamente elevada para los estándares no solo del América, sino del fútbol colombiano en general.

Es lo por lo anterior, que Ortíz recordó las palabras dadas por la presidente Marcela Gómez respecto a las responsabilidades económicas de la institución: “La presidenta dijo que tenía que ser muy responsable y lo estaba siendo como representante legal del América, porque si cometía un error la podían enviar hasta a la cárcel. Esto lo dijo seguramente hablando de ese tema”.

¿Cómo le fue a Juan Fernando Quintero en el América?

Durante el primer semestre del 2025, Juan Fernando Quintero disputó un total de 21 partidos, repartidos en Liga Colombiana y Copa Sudamericana. Esto da 1.702 minutos de juego. En ese lapso anotó tres goles y repartió cinco asistencias.

Aunque no fue amonestado en ninguna ocasión, sí vio la roja directa en el partido liguero frente al Envigado. Ese fue su único lunar en materia disciplinaria.