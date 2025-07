“Al América lo iban a vender”: Juan Fernando Quintero reveló importante información del equipo

En entrevista con Eva Rey, Juan Fernando Quintero dio detalles sobre su situación en el América de Cali. El volante antioqueño reveló que le están adeudando parte de su salario, pero confía en que la situación se pueda resolver a la mayor brevedad.

“América no me pudo pagar durante seis meses sino algo muy básico y no es lo que esperaba... Prácticamente, llevo seis meses sin cobrar”, sentenció el experimentado futbolista.

Eva le preguntó a Juanfer si la cifra superaba el millón de dólares, a lo que el jugador asintió; de inmediato le preguntó si superaba los dos millones y Quintero señaló: “Me deben un poquito más, pero eso hace parte del fútbol”.

¿América estaba en venta?

En medio de la conversación, Juan Fernando Quintero señaló que los problemas con sus pagos llegaron por cuenta de la supuesta venta del América de Cali a un fondo, el cual participó activamente en la negociación por el volante antioqueño.

“Al equipo lo iba a comprar un fondo y no se pudo llegar a una negociación. El fondo dentro de todo estaba con el América, negociaron conmigo y cuando yo llegué no se hicieron los papeles. No sé qué pasó en esa situación”, puntualizó.

Esta declaración raya por completo con lo dicho por Tulio Gómez, máximo accionista del club, el pasado mes de mayo, cuando negó en el programa ‘Zona Libre de Humo’ que el América estuviese en venta.

Si bien efectivamente han llegado ofertas por la institución, ninguna cumplió con las expectativas financieras.

“Sí, han llegado (ofertas), pero más pobres que yo. Necesitamos que sean más ricos que yo, que cuando llegue alguien poderoso, que diga que le vamos a meter toda para que América sea campeón de Copa Libertadores, ahí mismo lo vendo”, indicó en su momento el dirigente.