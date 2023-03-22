Dos funcionarios son apartados de sus cargos en la Justicia Penal Militar y Policial

Bogotá D.C.

RECTIFICACIÓN: CARACOL SA en cumplimiento del fallo proferido en 2° instancia por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ, SALA DE FAMILIA, en el proceso Acción de Tutela del Accionante JOSÉ VICENTE PISCIOTTI RAMÍREZ, RECTIFICA la información presentada en esta noticia a través de la edición de su contenido atendiendo a lo dispuesto por el alto Tribunal.

Se informa que el contenido de la nota ha sido modificado en atención al buen nombre del señor Pisciotti al igual que la eliminación de menciones hechas en las redes sociales de Caracol SA.

Lo anterior en cumplimiento a la RECTIFICACIÓN ordenada con fecha 10 de diciembre de 2025.

Caracol Radio conoció que la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial (JPM), bajo la dirección de José Reyes Rodríguez, sacó a dos funcionarios por sus pésimos rendimientos en los despachos y su posible implicación en la demora de las investigaciones sobre graves delitos que habrían cometido integrantes de la Fuerza Pública.

Uno de los más polémicos es un oficial del Ejército Nacional, quien ocupó el cargo de juez de instrucción penal militar en la región de Buenavista, en el departamento de La Guajira. Se trata del mayor José Vicente Pisciotti Ramírez, activo a la fecha en esa fuerza.

Según la Justicia Penal Militar y sus documentos estadísticos, la salida del mayor Pisciotti se debió a “omisiones graves en la gestión de un buen número de expedientes por delitos como homicidio”. Con corte al 31 de enero de 2023, reportó una carga laboral de 8 investigaciones preliminares y 124 sumarios, procesos que, al parecer por su trabajo, habrían sido ‘estancados’.

El mayor Pisciotti estuvo vinculado a esa jurisdicción desde el 23 de agosto de 2010, cuando inició como juez de instrucción en un despacho de Cúcuta, en Norte de Santander, según el acta de posesión N° 1671.

Caracol Radio pudo establecer que en por lo menos uno de los casos que el mayor Pisciotti tenía conocimiento se tuvieron que rendir explicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Ese caso se adelanta contra el Estado Colombiano y se encuentra en etapa de admisibilidad”, dijeron desde la Justicia Penal Militar.

Asimismo, esa jurisdicción explicó que el mayor Pisciotti no fue declarado insubsistente, sino que a través de una resolución se decidió terminar la designación de ese oficial como juez, “lo que significa que regresó a su fuerza militar de origen y continuará prestando allí servicio como oficial de la misma”.

Caracol Radio consultó al Ejército Nacional y confirmó que el mayor Pisciotti sigue activo, acumulando 15 años de servicio. Cuando salió en enero de la Justicia Penal Militar, el oficial ocupó un cargo jurídico en el Grupo de Caballería Mecanizado N° 2, ubicado en Buenavista, La Guajira, donde había sido juez.

Sin embargo, fue trasladado hace más de un mes de esa unidad militar, adscrita a la Primera División del Ejército, y se desconoce por ahora en dónde está ejerciendo funciones actualmente. “Se está enriqueciendo la información necesaria para adoptar medidas de compulsa de copias con fines de investigación penal y disciplinaria”, dijeron desde la Justicia Penal Militar y Policial.

El otro funcionario que salió de esa jurisdicción fue Dagoberto López Leguizamón, quien fue fiscal ante un despacho en Bogotá. A diferencia del mayor Pisciotti, López sí fue declarado insubsistente en enero pasado.

Con corte al 31 de diciembre de 2022 tenía 42 procesos reportados, los cuales también habrían presentado demoras en su trámite. Actualmente, la Justicia Penal Militar también está recopilando información para determinar si compulsa copias a la Fiscalía y Procuraduría.