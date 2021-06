Cámara de Representantes regresa a presencialidad el lunes 21 de junio

Los órganos administrativos de la Cámara de Representantes y la Mesa Directiva de la corporación emitieron una resolución que faculta el regreso a la presencialidad para funcionarios y el personal administrativo, a partir del 21 de junio del presente año. La directiva fue emitida tras una orientación del Gobierno nacional, que hizo lo propio recientemente.

"A partir del próximo lunes vuelve la presencialidad para los funcionarios de la Cámara. Esta resolución tiene que ver obviamente con la expedición del decreto último del 2 de junio, del Ministerio de Salud; porque ahí también se incluyen una serie de excepciones a las que no podemos ser ajenos: comorbilidades, mayores de 60 años, no vacunados, etc.", explicó el presidente Germán Blanco.

De esta manera, según el representante conservador, "volvemos a la presencialidad, como una orientación desde el ejecutivo, que el legislativo acoge para las funciones administrativas. Tiene la firma de director administrativo de la Cámara, del jefe de la división de personal, de la división jurídica, del secretario general de la Cámara y, por supuesto, del presidente de la corporación".

En días recientes, a propósito, el propio representante Blanco había anunciado que los legisladores de la Cámara regresarían a sesionar de manera presencial desde el inicio de la próxima legislatura (20 de julio), para lo cual, de hecho, se solicitó a la Secretaría de Salud de Bogotá brindar las dosis de las vacunas contra el Covid-19 necesarias para quienes aún no se hayan inmunizado.