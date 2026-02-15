Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 14 de febrero: números ganadores y premios

Este sábado, 14 de febrero, miles de apostadores en Colombia están atentos a los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el popular Baloto, tres de los juegos de azar más reconocidos del país. A continuación le explicamos en qué consiste cada uno, sus principales premios y los números ganadores de hoy.

Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá es uno de los sorteos tradicionales de Colombia y cuenta con una amplia trayectoria en el país. Se juega mediante la compra de billetes o fracciones que incluyen un número de cuatro cifras y una serie. El premio mayor se otorga a quien acierte tanto el número como la serie completa.

Se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Resultados Lotería de Boyacá HOY 14 de febrero de 2026

El resultado del premio mayor del sorteo es: resultado 10:40 p.m.

Premios de la Lotería de Boyacá

Premio mayor: $15′000.000.000

$15′000.000.000 Premio Fortuna: $1.000,000,000

$1.000,000,000 Premio Alegría : $400,000,000

: $400,000,000 Premio Ilusión: $300,000,000

$300,000,000 Premios Esperanza : $100,000,000

: $100,000,000 Premios Berraquera : $50,000,000

: $50,000,000 Premios Optimismo: $20,000,000

$20,000,000 Premios Valentía: $10,000,000

Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca es otro sorteo departamental con gran acogida en distintas regiones del país. Su dinámica es similar a la de otras loterías tradicionales: los jugadores adquieren un billete con número y serie, y participan por el premio mayor y múltiples premios secundarios.

La Lotería del Cauca se caracteriza por ofrecer un plan de premios atractivo y constante, además de contribuir con recursos económicos destinados a la financiación de servicios de salud pública.

Resultados Lotería del Cauca del sábado 14 de febrero de 2026

El resultado del premio mayor es: resultado 11:00 p.m.

Premio Mayor: 5.555′000.000 pesos.

5.555′000.000 pesos. Premio Seco de 200′000.000 pesos.

200′000.000 pesos. Premio Seco de 100′000.000 pesos.

100′000.000 pesos. Premio Seco de 50′000.000 pesos.

50′000.000 pesos. Premio Seco de 10′000.000 pesos.

Baloto

Baloto es uno de los juegos de azar más populares en Colombia y funciona bajo una modalidad diferente a las loterías tradicionales. En este caso, el jugador elige cinco números del 1 al 43 y una superbalota del 1 al 16. Para ganar el premio mayor, debe acertar los cinco números y la superbalota.

A diferencia de las loterías departamentales, Baloto ofrece premios acumulables, lo que significa que si nadie acierta el premio mayor, este se acumula para el siguiente sorteo, aumentando considerablemente la bolsa de premios.

También existe la modalidad Revancha, que ofrece una segunda oportunidad de ganar con los mismos números jugados, participando por un acumulado independiente.

Resultados de Baloto HOY 14 de febrero de 2026

Baloto

Números ganadores: resultado 11:00 p.m.

Superbalota: resultado 11:00 p.m.

Revancha

Números ganadores: resultado 11:00 p.m.

Superbalota: resultado 11:00 p.m.

Las autoridades recuerdan a los apostadores verificar sus billetes o tiquetes únicamente con los canales oficiales y conservar el comprobante en buen estado. En caso de resultar ganador, es importante revisar los plazos establecidos para reclamar el premio.