Dónde reclamar medicamentos Colsubsidio: Pasos y requisitos para hacerlo con autorización de EPS
A partir de hoy, Colsubsidio entregará nuevamente medicamentos a afiliados a la Nueva EPS.
Las EPS son entidades que existen en el sistema de salud en Colombia y son responsables de asegurar el servicio médico de todos sus afiliados, garantizando así su derecho a la salud.
Lea también: Colsubsidio volverá a dispensar medicamentos a usuarios de Nueva EPS tras acuerdo con el Gobierno
Actualmente, existe una variedad de preguntas sobre la prestación del servicio de salud. Una de las más frecuentes es sobre la entrega de medicamentos, especialmente en EPS que se encuentran intervenidas por el Gobierno o que han tenido escasez de fármacos.
Una de estas Entidades Promotoras de Salud con problemáticas en la entrega de medicamentos es la Nueva EPS, la cual –según datos de AFIDRO– cuenta con una deuda de 21,37 billones de pesos.
Pese a esto, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, en el mes de enero le confirmó en 6AMW de Caracol Radio que los afiliados de la Nueva EPS en Bogotá volverán a recibir medicamentos a través de Colsubsidio a partir del 10 de febrero.
¿Dónde reclamar los medicamentos suministrados por Colsubsidio?
Si bien es cierto que la Nueva EPS es la entidad que más usuarios afiliados tiene y, por ende, más medicamentos solicita, no es la única que cuenta con convenio con Colsubsidio.
Puntos de distribución de medicamentos de Nueva EPS con Colsubsidio
A partir de hoy, Colsubsidio entregará nuevamente medicamentos a afiliados a la Nueva EPS.
Bogotá
Servicio Farmacéutico Kennedy
Dirección: Carrera 77 No. 26-19 Sur
Horario: Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábado, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Servicio Farmacéutico Bosa Ac
Dirección: Calle 65 Sur No. 78F-28
Horario: Lunes a viernes DE 7:00AM - 7:00PM SABADO 7:00AM - 5:00PM
Drog. Teusaquillo Ac
Dirección: Av. Caracas No. 39-71
Horario: Lunes a viernes DE 7:00AM - 7:00PM SABADO 7:00AM - 5:00PM
Disp. Barrios Unidos Ac
Dirección: Calle 68 No. 30-69
Horario: Lunes a viernes DE 7:00AM - 7:00PM SABADO 7:00AM - 2:00PM
Dispensario Bosa
Dirección: Calle 65 Sur No. 77L-37
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Dispensario Fontibón Neps
Dirección: Carrera 100 No. 24D-20
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
S.F. Av. Americas
Dirección: Carrera 60 No. 4D-30
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Disp. Minuto de Dios - Bogotá
Dirección: Carrera 76 No. 73A-03
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
Dispensario Teusaquillo
Dirección: Calle 48 No. 14-90
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Sábado de 7:00 a. m. a 5:00 p. m
Disp. Toberin
Dirección:Carrera 21 No. 161A-19
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Sábado de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Dispensario Biomab
Dirección: Calle 48 No. 13-86 Piso 1
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sf Colsubsidio Calle 100
Dirección: Avenida Carrera 45 No. 101-03
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
Vea la lista completa:
Requisitos para la entrega de medicamentos
Para reclamarlos en un punto, debe presentar:
- Fórmula médica vigente: si se requiere autorización, presenta el número o la copia física de la misma.
- Si eres el acudiente del paciente, lleva la fórmula, autorización y fotocopia de la cédula del paciente.
Puntos de distribución de medicamentos de EPS Sura con Colsubsidio
De acuerdo con la página web de Colsubsidio, estos son los puntos habilitados para la entrega de medicamentos en el país.
Le puede interesar: Advierten posible traslado masivo de más de 6 millones de afiliados entre EPS
Bogotá
SF Sura Centro Internacional Alto Costo
Ciudad: Bogotá
Dirección: Calle 31 # 13A-52 Edificio Panorama Sótano 2 Local LC04
Horario: L-V 7:00am–6:00pm / S 7:00am–5:00pm
SF Soacha Terreros
Ciudad: Soacha
Dirección: Carrera 1 # 38-89 C.C. Ventura Terreros Local 2-25I
Horario: L-V 7:00am–6:00pm / S 7:00am–1:00pm
SF Niza Sura
Ciudad: Bogotá
Dirección: Calle 127A # 70D-60 C.C. Niza Local 53
Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–4:00pm
SF Chapinero Sura
Ciudad: Bogotá
Dirección: Carrera 7 # 56-29
Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–4:00pm
SF Sura Sur
Ciudad: Bogotá
Dirección: Carrera 13 # 2-56 Sur
Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–4:00pm
SF Américas Sura
Ciudad: Bogotá
Dirección: Calle 6 # 71B-30
Horario: L-V 7:00am–9:00pm / S 7:00am–4:00pm
SF Kennedy Sura
Ciudad: Bogotá
Dirección: Calle 35A Sur # 78K-17
Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–4:00pm
SF Calle 127 Sura (Javesalud)
Ciudad: Bogotá
Dirección: Calle 19 # 125-08 Santa Bárbara
Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–4:00pm
SF Sura Bogotá 2 Alto Costo
Ciudad: Bogotá
Dirección: Carrera 65 # 11-50 C.C. Plaza Central Local 1-101A
Horario: L-V 7:00am–6:00pm / S 7:00am–1:00pm
SF Suba Acuarela Alto Costo
Ciudad: Bogotá
Dirección: Calle 145 # 92-30 Local 006
Horario: L-S 6:00am–8:00pm
SF Av. Boyacá Sura
Ciudad: Bogotá
Dirección: Carrera 73 Bis # 64A-80
Horario: L-V 7:00am–8:00pm / S 7:00am–2:00pm
Droguería Chía La Libertad
Ciudad: Chía
Dirección: Calle 10 # 11-33 Local 1-14 C.C. Chía Libertad
Horario: L-S 8:00am–8:00pm / D-F 12:00pm–6:00pm
Droguería Fontanar Mixta
Ciudad: Chía
Dirección: Vía Chía Cajicá Km 2.5 C.C. Fontanar Sótano S06-07
Horario: L-S 9:00am–8:00pm / D-F 10:00am–8:00pm
Droguería Madrid Casablanca
Ciudad: Madrid
Dirección: Calle 7 # 1-1 Local 002 C.C. Casa Blanca
Horario: L-D 8:00am–9:00pm
Droguería Colina 138
Ciudad: Bogotá
Dirección: Calle 138 # 55-53 Interior 53
Horario: L-S 8:00am–8:00pm / D-F 12:00pm–8:00pm
Droguería Calle 97
Ciudad: Bogotá
Dirección: Carrera 45 # 97-80
Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–3:00pm
Droguería JM Fontibón
Ciudad: Bogotá
Dirección: Carrera 100 # 20-46
Horario: L-D 8:00am–8:00pm
SF Plaza Central
Ciudad: Bogotá
Dirección: Carrera 65 # 11-50 Local 40 Piso 2
Horario: L-S 6:00am–8:00pm
SF Olaya Sura
Ciudad: Bogotá
Dirección: Carrera 19F # 27-02 Sur
Horario: 24 horas
Droguería Calle 67
Ciudad: Bogotá
Dirección: Calle 67 # 10A-39
Horario: Solo noche
Droguería Ciudad Roma
Ciudad: Bogotá
Dirección: Carrera 80 # 53-20 Sur
Horario: Solo noche
Droguería Calle 100
Ciudad: Bogotá
Dirección: Calle 100 # 19A-50
Horario: Solo noche
Vea la lista completa aquí:
Requisitos para la entrega de medicamentos
Para reclamarlos en las Droguerías Colsubsidio debe presentar:
- Fórmula médica vigente
- Si se requiere autorización, presenta el número o la copia física de la misma.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles