Dónde reclamar medicamentos Colsubsidio: Pasos y requisitos para hacerlo con autorización de EPS

Las EPS son entidades que existen en el sistema de salud en Colombia y son responsables de asegurar el servicio médico de todos sus afiliados, garantizando así su derecho a la salud.

Lea también: Colsubsidio volverá a dispensar medicamentos a usuarios de Nueva EPS tras acuerdo con el Gobierno

Actualmente, existe una variedad de preguntas sobre la prestación del servicio de salud. Una de las más frecuentes es sobre la entrega de medicamentos, especialmente en EPS que se encuentran intervenidas por el Gobierno o que han tenido escasez de fármacos.

Una de estas Entidades Promotoras de Salud con problemáticas en la entrega de medicamentos es la Nueva EPS, la cual –según datos de AFIDRO– cuenta con una deuda de 21,37 billones de pesos.

Pese a esto, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, en el mes de enero le confirmó en 6AMW de Caracol Radio que los afiliados de la Nueva EPS en Bogotá volverán a recibir medicamentos a través de Colsubsidio a partir del 10 de febrero.

¿Dónde reclamar los medicamentos suministrados por Colsubsidio?

Si bien es cierto que la Nueva EPS es la entidad que más usuarios afiliados tiene y, por ende, más medicamentos solicita, no es la única que cuenta con convenio con Colsubsidio.

Puntos de distribución de medicamentos de Nueva EPS con Colsubsidio

A partir de hoy, Colsubsidio entregará nuevamente medicamentos a afiliados a la Nueva EPS.

Bogotá

Servicio Farmacéutico Kennedy

Dirección: Carrera 77 No. 26-19 Sur

Horario: Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábado, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Servicio Farmacéutico Bosa Ac

Dirección: Calle 65 Sur No. 78F-28

Horario: Lunes a viernes DE 7:00AM - 7:00PM SABADO 7:00AM - 5:00PM

Drog. Teusaquillo Ac

Dirección: Av. Caracas No. 39-71

Horario: Lunes a viernes DE 7:00AM - 7:00PM SABADO 7:00AM - 5:00PM

Disp. Barrios Unidos Ac

Dirección: Calle 68 No. 30-69

Horario: Lunes a viernes DE 7:00AM - 7:00PM SABADO 7:00AM - 2:00PM

Dispensario Bosa

Dirección: Calle 65 Sur No. 77L-37

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Dispensario Fontibón Neps

Dirección: Carrera 100 No. 24D-20

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

S.F. Av. Americas

Dirección: Carrera 60 No. 4D-30

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Disp. Minuto de Dios - Bogotá

Dirección: Carrera 76 No. 73A-03

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Dispensario Teusaquillo

Dirección: Calle 48 No. 14-90

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Sábado de 7:00 a. m. a 5:00 p. m

Disp. Toberin

Dirección:Carrera 21 No. 161A-19

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Sábado de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Dispensario Biomab

Dirección: Calle 48 No. 13-86 Piso 1

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Sf Colsubsidio Calle 100

Dirección: Avenida Carrera 45 No. 101-03

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábado de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Vea la lista completa:

Requisitos para la entrega de medicamentos

Para reclamarlos en un punto, debe presentar:

Fórmula médica vigente: si se requiere autorización, presenta el número o la copia física de la misma.

Si eres el acudiente del paciente, lleva la fórmula, autorización y fotocopia de la cédula del paciente.

Puntos de distribución de medicamentos de EPS Sura con Colsubsidio

De acuerdo con la página web de Colsubsidio, estos son los puntos habilitados para la entrega de medicamentos en el país.

Le puede interesar: Advierten posible traslado masivo de más de 6 millones de afiliados entre EPS

Bogotá

SF Sura Centro Internacional Alto Costo

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 31 # 13A-52 Edificio Panorama Sótano 2 Local LC04

Horario: L-V 7:00am–6:00pm / S 7:00am–5:00pm

SF Soacha Terreros

Ciudad: Soacha

Dirección: Carrera 1 # 38-89 C.C. Ventura Terreros Local 2-25I

Horario: L-V 7:00am–6:00pm / S 7:00am–1:00pm

SF Niza Sura

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 127A # 70D-60 C.C. Niza Local 53

Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–4:00pm

SF Chapinero Sura

Ciudad: Bogotá

Dirección: Carrera 7 # 56-29

Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–4:00pm

SF Sura Sur

Ciudad: Bogotá

Dirección: Carrera 13 # 2-56 Sur

Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–4:00pm

SF Américas Sura

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 6 # 71B-30

Horario: L-V 7:00am–9:00pm / S 7:00am–4:00pm

SF Kennedy Sura

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 35A Sur # 78K-17

Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–4:00pm

SF Calle 127 Sura (Javesalud)

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 19 # 125-08 Santa Bárbara

Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–4:00pm

SF Sura Bogotá 2 Alto Costo

Ciudad: Bogotá

Dirección: Carrera 65 # 11-50 C.C. Plaza Central Local 1-101A

Horario: L-V 7:00am–6:00pm / S 7:00am–1:00pm

SF Suba Acuarela Alto Costo

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 145 # 92-30 Local 006

Horario: L-S 6:00am–8:00pm

SF Av. Boyacá Sura

Ciudad: Bogotá

Dirección: Carrera 73 Bis # 64A-80

Horario: L-V 7:00am–8:00pm / S 7:00am–2:00pm

Droguería Chía La Libertad

Ciudad: Chía

Dirección: Calle 10 # 11-33 Local 1-14 C.C. Chía Libertad

Horario: L-S 8:00am–8:00pm / D-F 12:00pm–6:00pm

Droguería Fontanar Mixta

Ciudad: Chía

Dirección: Vía Chía Cajicá Km 2.5 C.C. Fontanar Sótano S06-07

Horario: L-S 9:00am–8:00pm / D-F 10:00am–8:00pm

Droguería Madrid Casablanca

Ciudad: Madrid

Dirección: Calle 7 # 1-1 Local 002 C.C. Casa Blanca

Horario: L-D 8:00am–9:00pm

Droguería Colina 138

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 138 # 55-53 Interior 53

Horario: L-S 8:00am–8:00pm / D-F 12:00pm–8:00pm

Droguería Calle 97

Ciudad: Bogotá

Dirección: Carrera 45 # 97-80

Horario: L-V 7:00am–7:00pm / S 7:00am–3:00pm

Droguería JM Fontibón

Ciudad: Bogotá

Dirección: Carrera 100 # 20-46

Horario: L-D 8:00am–8:00pm

SF Plaza Central

Ciudad: Bogotá

Dirección: Carrera 65 # 11-50 Local 40 Piso 2

Horario: L-S 6:00am–8:00pm

SF Olaya Sura

Ciudad: Bogotá

Dirección: Carrera 19F # 27-02 Sur

Horario: 24 horas

Droguería Calle 67

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 67 # 10A-39

Horario: Solo noche

Droguería Ciudad Roma

Ciudad: Bogotá

Dirección: Carrera 80 # 53-20 Sur

Horario: Solo noche

Droguería Calle 100

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 100 # 19A-50

Horario: Solo noche

Vea la lista completa aquí:

Requisitos para la entrega de medicamentos

Para reclamarlos en las Droguerías Colsubsidio debe presentar:

Fórmula médica vigente

Si se requiere autorización, presenta el número o la copia física de la misma.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: