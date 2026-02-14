SENA lanza certificación GRATUITA para mujeres trabajadoras: fechas, requisitos y cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) lanzó la Certificación ‘Voces de Mujeres 2026′, una estrategia nacional que permitirá a 2.000 mujeres certificar oficialmente su experiencia laboral en distintos sectores productivos del país.

La convocatoria estará abierta hasta el 26 de febrero y está dirigida a mujeres que deseen validar sus conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de su trayectoria, sin importar si han trabajado en contextos formales o informales.

La iniciativa hace parte del proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mecanismo mediante el cual la entidad reconoce la experiencia como una forma legítima de formación.

¿A quién está dirigida la convocatoria del SENA?

Según el SENA, la oferta está orientada especialmente a mujeres campesinas, trabajadoras de la economía popular, indígenas y pescadoras, aunque pueden postularse mujeres de todo el territorio nacional.

“El propósito de este proyecto es seguir fortaleciendo su perfil para impulsar la economía”, señaló Mario Rincón, coordinador de Certificación de Competencias Laborales del SENA.

¿En qué áreas se puede certificar las mujeres del programa ‘Voces de Mujeres 2026’ del SENA ?

Las participantes podrán elegir entre 20 normas de competencia laboral asociadas a distintos sectores, entre ellos:

Agropecuario

Economía popular

Gastronomía y turismo

Educación

Artesanías

Comercio

Seguridad

Sector ambiental

Tecnologías de la información

Confección y servicios administrativos

El objetivo es visibilizar los saberes adquiridos en la práctica y mejorar las oportunidades de empleabilidad de las mujeres en el país.

¿Cómo inscribirse a la certificación ‘Voces de Mujeres 2026′ del SENA?

Las interesadas deben ingresar a la página web oficial del SENA www.sena.edu.co, ubicar el banner de la Certificación ‘Voces de Mujeres 2026′ en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción.

El proceso no tiene costo y estará habilitado únicamente durante el periodo de convocatoria.

¿Por qué es importante esta certificación de ‘Voces de Mujeres 2026’ del SENA?

De acuerdo con la entidad, la certificación permite fortalecer el perfil ocupacional de las mujeres y ampliar sus posibilidades de acceso a empleo o emprendimiento.

Gregoria Flores, emprendedora certificada por el SENA, aseguró que el proceso fue clave para consolidar su proyecto empresarial en el sector artesanal y proyectarlo a nivel nacional e internacional.

Con esta estrategia, el SENA reafirma su compromiso con el reconocimiento del talento femenino y el cierre de brechas laborales, promoviendo mecanismos formales que validan la experiencia adquirida a lo largo de la vida laboral.

