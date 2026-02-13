Hospital de San Andrés denuncia desabastecimiento crítico y fallas estructurales en salud

El Sindicato de Trabajadores del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (SITRAHOSAPS) hizo pública una denuncia en la que advierte sobre una crisis sanitaria “integral, persistente y estructural” en el principal y único centro hospitalario del departamento.

Según el comunicado, la situación no solo compromete la calidad del servicio, sino que vulnera los derechos fundamentales como la vida y la salud, en un territorio donde no existe una segunda opción hospitalaria y los traslados al interior del país dependen de condiciones aéreas y climáticas.

En medio de este panorama, el sindicato detalló una serie de fallas que, según advierte, no son recientes ni aisladas, sino reiteradas y estructurales.

Desabastecimiento de medicamentos vitales

Uno de los puntos más delicados tiene que ver con la falta de medicamentos esenciales para la atención de pacientes en estado crítico. De acuerdo con el comunicado, la escasez no ha sido ocasional, sino sostenida en el tiempo, afectando directamente la capacidad de respuesta del hospital. Algunos de los fármacos que actualmente no se encuentran disponibles, son:

Noradrenalina , utilizada para estabilizar la presión arterial en estados de choque.

, utilizada para estabilizar la presión arterial en estados de choque. Corticoides sistémicos , fundamentales en casos de sepsis, fallas respiratorias y otras patologías severas.

, fundamentales en casos de sepsis, fallas respiratorias y otras patologías severas. Misoprostol, indispensable en emergencias obstétricas.

La denuncia también indica que a partir de la escasez, el personal médico se ha visto obligado a utilizar medicamentos destinados exclusivamente a los carros de paro (equipos de reanimación para emergencias vitales) para suplir la atención hospitalaria general.

Esto significa que, si ocurre una emergencia simultánea, el hospital podría no contar con los insumos necesarios para responder con rapidez. En un escenario como la isla, rodeada por el mar, donde no es posible trasladar a un paciente en minutos a otra clínica, cada falta de medicamento tiene un impacto directo en la seguridad del paciente.

Tres meses sin TAC y riesgo vital

El sindicato también denunció que el hospital permaneció aproximadamente tres meses sin servicio de tomografía axial computarizada (TAC), una herramienta diagnóstica clave en urgencias.

Durante ese periodo, un niño de cinco años, turista, sufrió un accidente de tránsito y fue trasladado al interior del país. Solo al llegar a Bogotá se detectó un sangrado intracraneal que requirió cirugía urgente. Según el sindicato, de haber contado con el TAC en funcionamiento, el diagnóstico se habría realizado de manera oportuna en la isla, reduciendo tiempos de respuesta y posibles complicaciones.

Falencias en talento humano especializado

El documento cuestiona la calidad del personal médico especializado que ha ingresado recientemente al hospital. SITRAHOSAPS señala que algunos profesionales no contarían con la experiencia o capacidad resolutiva suficiente para atender la complejidad de los casos que se presentan en el archipiélago.

Esto, aseguran, ha generado:

Mayor riesgo clínico en pacientes complejos.

Remisiones que podrían evitarse

Traslados inviables por condiciones geográficas

En estos lugares cada remisión implica tiempo, costos y riesgo adicional para el paciente. De igual forma, a estas dificultades se les suma otro factor.

Unidad Renal: pacientes en condición vulnerable

La Unidad Renal atiende a personas cuyos riñones ya no funcionan correctamente. Cuando esto ocurre, el cuerpo no puede eliminar toxinas ni líquidos por sí solo, por lo que el paciente necesita diálisis varias veces por semana para sobrevivir.

La diálisis es un procedimiento que reemplaza parcialmente la función del riñón y requiere insumos médicos permanentes y estrictos controles para evitar infecciones. La denuncia explica que en el hospital no siempre hay disponibilidad continua de estos insumos, lo que pone en riesgo la estabilidad de los pacientes.

Desgaste del personal de salud y administrativo

De igual forma, se hace énfasis en que el talento humano enfrenta estrés laboral crónico, desgaste emocional y riesgos éticos y legales al trabajar sin los insumos necesarios.

Además, se expresó su rechazo a la tercerización de servicios estratégicos como farmacia y laboratorio clínico. Según el gremio, estos procesos implican desmejoramiento salarial, pérdida de estabilidad laboral y fragmentación de áreas clave para la atención segura.

SITRAHOSAPS sostiene que la situación vulnera derechos consagrados en la Constitución y en leyes que garantizan el acceso continuo y de calidad a la salud. Tras asegurar que agotaron las vías institucionales ante la gerencia del hospital y el Gobierno departamental sin obtener soluciones estructurales, recurrieron a movilizaciones pacíficas para visibilizar la problemática.

El sindicato solicitó a los medios nacionales amplificar la denuncia para que se adopten medidas urgentes y sostenibles.