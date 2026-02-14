Capturan en Achí a dos de los más buscados del Atlántico, presuntos miembros de ‘Los Yerba Mala’

En un operativo estratégico adelantado en el municipio de Achí, sur del departamento, la Policía Nacional de Colombia logró la captura de un hombre y una mujer que eran requeridos por la justicia por su presunta participación en una red de microtráfico con injerencia en el Atlántico.

Los detenidos, identificados como Luis Enrique Rodríguez Maestre y Solmilena Méndez Chávez, figuraban en el cartel de los más buscados por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y deberán responder por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados serían presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Yerba Mala’, organización señalada de distribuir sustancias ilícitas en el municipio de Sabanalarga, afectando especialmente entornos residenciales y zonas frecuentadas por jóvenes.

Las autoridades indicaron que esta organización ya había sido impactada en julio de 2025, cuando fueron capturados ocho de sus integrantes, incluido su máximo cabecilla, alias ‘Carlos Pereira’, quien presuntamente tendría vínculos con el Clan del Golfo, grupo armado organizado con presencia en el Atlántico.

“Seguimos trabajando de manera articulada para ubicar y capturar a quienes afectan la seguridad y tranquilidad de nuestras comunidades. Estas capturas demuestran que no hay fronteras para la acción de la justicia”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberán responder por los delitos que se les atribuyen, mientras continúan las acciones operativas para debilitar las estructuras dedicadas al microtráfico en la región.