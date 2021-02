El Invima autorizó el uso de las vacunas de Sinovac enviadas a Tolima

El Invima emitió su concepto respecto al uso de las 5.700 dosis de la vacuna de Sinovac enviadas a Tolima y que presentaron una alteración en la temperatura de 1.3°C d por encima de lo recomendado y aseguró que los biológicos no registran riesgo en su conservación.

De acuerdo con la autoridad sanitaria los estudios de estabilidad acelerados, realizados por el fabricante de la vacuna, muestran que las condiciones establecidas en los protocolos inicialmente aportados se mantienen respecto a la temperatura y tiempo permitido. Esto luego de realizar un análisis basado en la información de los estudios brindados por la misma farmacéutica.

Esta explicación se da, luego de que, durante el transporte de la vacuna hacia el departamento de Tolima, la temperatura que estaba entre 2 y 8 °C desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., subiera entre las 11:30 y las 12:55 del mediodía, llegando a 9,3 ° C.