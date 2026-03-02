¿Quiénes deben vacunarse de sarampión en Colombia?, ¿Es gratis? Le contamos lo que debe saber

En los últimos días en el país se dio la confirmación de tres casos de sarampión importados, esto encendió las alertas sanitarias en Colombia. Aunque no hay evidencia de transmisión comunitaria, las autoridades reforzaron la vigilancia ante el aumento de contagios en Norteamérica y otros destinos con alta conexión aérea.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud (INS) informó que los pacientes se encuentran en buen estado de salud y bajo seguimiento epidemiológico. Por ello, en Caracol Radio le indicamos cuáles son los síntomas del sarampión, le aclaramos temas de vacunación y quiénes deben ser vacunados.

Síntomas del sarampión:

Los signos suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición, aunque en la primera etapa puede parecer una gripa fuerte, la enfermedad puede presentar los siguientes síntomas:

Fiebre alta

Tos persistente

Congestión nasal

Ojos enrojecidos

Malestar general

¿Es gratis la vacunación contra el sarampión en Colombia?

Quienes estén dentro de los grupos priorizados pueden acudir a los puntos habilitados sin pagar por la dosis. En Bogotá, existen cerca de 200 lugares de vacunación distribuidos en la ciudad, incluidos algunos en terminales y aeropuerto.

¿Quiénes deben vacunarse del sarampión en Colombia?

Estos son los grupos de personas que deben vacunarse en el país

Niños de 6 a 11 meses que viajen o vivan en zonas priorizadas (dosis cero).

que viajen o vivan en zonas priorizadas (dosis cero). Menores de 1 a 10 años con esquema incompleto (dos dosis obligatorias).

(dos dosis obligatorias). Población entre 6 y 16 años que no haya recibido el refuerzo de la campaña 2020-2021.

de la campaña 2020-2021. Viajeros de 11 a 59 años sin carné verificable, quienes deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje.

quienes deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje. Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.

o con antecedente incierto. Personal de salud.

Trabajadores de turismo, hotelería y transporte internacional.

Las autoridades han indicado que los mayores de 60 años no requieren vacunación adicional, debido a la inmunidad adquirida por exposición previa al virus décadas atrás.

Colombia refuerza acciones preventivas ante aumento de casos de sarampión en la región:

Ante el aumento de casos de sarampión en la Región de las Américas, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular No. 004 de 2026 con lineamientos nacionales para fortalecer la vacunación, intensificar la vigilancia epidemiológica y prevenir la importación de casos al país.

El escenario epidemiológico internacional evidencia una reemergencia del sarampión, con incrementos sostenidos en diferentes regiones del mundo y un repunte significativo en el continente americano. Esta situación eleva el riesgo de importación del virus y exige medidas anticipadas para proteger los logros alcanzados en eliminación de la enfermedad, en un contexto de alta movilidad internacional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2025 se confirmaron 247.623 casos en 179 países. En la Región de las Américas se reportaron 14.891 casos, lo que representa un aumento de 32 veces frente a 2024.

Por lo anterior, el Ministerio de Salud indicó qué, fortalecerán la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta del sistema de salud con las siguientes acciones:

Refuerzo de vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos terrestres para identificar personas con síntomas de sarampión.

para identificar personas con síntomas de sarampión. Activación de rutas de atención en IPS para casos sospechosos en los servicios de urgencias y consulta externa.

para casos sospechosos en los servicios de urgencias y consulta externa. Implementación de protocolos estrictos para prevenir contagio intrainstitucional hospitalario que eviten la transmisión del virus dentro de las instituciones de salud.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a padres, cuidadores, viajeros y talento humano en salud a verificar y completar sus esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas compatibles con sarampión. Mantener coberturas altas de vacunación es clave para proteger la salud colectiva y preservar el estatus sanitario del país.

