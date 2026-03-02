Trasplante renal en Colombia: baja donación y largas listas de espera ponen en riesgo a pacientes

SALUD

En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, el doctor Carlos Benavídez, cirujano de trasplantes y jefe del programa de trasplante renal de la Fundación Cardioinfantil, LaCardio, entregó un panorama preocupante sobre la situación de los trasplantes en el país.

Según explicó, en Colombia se realizaron el año pasado alrededor de 800 trasplantes de riñón, frente a una lista de espera cercana a los 4.000 pacientes.

Esto significa que tres de cada cuatro personas deben seguir esperando al menos un año más, en un proceso que puede tardar entre cinco y siete años.

El especialista también alertó sobre el contexto general de la enfermedad renal crónica: en el país hay aproximadamente 45.000 pacientes en diálisis para poder sobrevivir, pero solo una fracción logra acceder a un trasplante.

Baja tasa de donación

Colombia registra entre seis y ocho donantes por millón de habitantes, una cifra baja si se compara con países como Argentina (20) o España (50). Aunque existe la presunción legal de donación, muchos potenciales donantes fallecen sin que el proceso pueda concretarse.

El doctor Benavídez recordó que existen dos vías para acceder a un trasplante: la lista de espera por donante en muerte encefálica y el donante vivo. En este último caso, un familiar o amigo puede donar un riñón, siempre que cumpla requisitos como no ser hipertenso ni diabético, tener buena función renal y mantener hábitos saludables.

Actualmente, entre el 25 % y el 30% de los trasplantes renales en Colombia provienen de donantes vivos.

El reto después del trasplante

Aunque la cirugía es un procedimiento estandarizado y con bajas complicaciones, el verdadero desafío es el tratamiento posterior. Los pacientes deben tomar medicamentos inmunosupresores de por vida para evitar el rechazo del órgano.

Hoy, cerca de 8.000 colombianos viven con un riñón trasplantado.

En medio de la crisis del sistema de salud, algunos han enfrentado dificultades para recibir sus medicamentos, aunque el especialista destacó que el sistema colombiano aún garantiza la cobertura del trasplante y la inmunosupresión tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.

Un llamado a donar vida

El mensaje final del especialista fue claro: hablar de donación en familia puede salvar vidas. Un paciente en diálisis tiene una sobrevida a diez años cercana al 20 %, mientras que un paciente trasplantado puede alcanzar hasta el 80 %.

“Donar un riñón es el gesto altruista más importante que nos distingue como humanos”, concluyó el cirujano, invitando a perder el miedo y a informarse para acompañar a quienes enfrentan enfermedad renal crónica.