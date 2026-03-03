Cuota alimentaria 2026, ¿cuánto es el 50% de un salario mínimo? Así quedó la tarifa por hijo

En Colombia, la cuota alimentaria es la obligación legal y económica que tienen los padres o tutores legales de suministrar lo necesario para el sustento, traduciéndose en vivienda, vestuario, salud, educación y recreación de los infantes.

El aumento del salario mínimo implica el aumento de otros aspectos de la vida de las personas, como lo sería la cuota alimentaria.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo quedó para este 2026 en $1.750.905, que junto al auxilio de transporte ($249.095) queda en un monto de $2.000.000, significando un aumento del 23.7%.

Para este año 2026, quienes deben pagar la cuota alimentaria y tengan un ingreso de un salario mínimo legal vigente (SMMLV), el tope puede ser de $875.452 pesos, lo que vendría siendo el 50% de ese salario mínimo de $1.750.905, dejando por fuera el auxilio de transporte, ya que según la ley esto no constituye salario y, por lo mismo, no hace parte del valor asignado de la cuota alimentaria.

¿Cómo funciona la cuota alimentaria este 2026 según la ley?

La ley establece que la cuota alimentaria oscila entre un 20% y un 35% del SMMLV, teniendo un tope del 50%.

Si se les ha asignado, paga un 20%; la cuota sería de $350.000 pesos mensuales, mientras que si es de un 30%, deberá pagar $612.000 pesos.

Esto de acuerdo a ciertas condiciones en los ingresos del aporte, que deben ser consideradas según sus propias necesidades y las que los hijos puedan requerir; cabe aclarar que esto lo determina el juez de familia.

Es importante tener en cuenta que el tope legal es por el número total de hijos que tenga el alimentante, el cual se divide entre ellos.

¿Cuáles son las condiciones para definir la cuota alimentaria?

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), establece dos factores para poder definir el monto de la cuota alimentaria.

El primero es la revisión de los requerimientos de cada menor , es decir, sus gastos reales, lo que vendría siendo la alimentación, vivienda, educación, salud, entre otros.

, es decir, sus gastos reales, lo que vendría siendo la alimentación, vivienda, educación, salud, entre otros. El segundo es la capacidad económica del alimentante; se deberán considerar sus ingresos reales, esto luego de deducir sus propios gastos personales.

¿Cuáles son los parámetros para calcular el valor de la cuota alimentaria?

Tenga en cuenta los siguientes parámetros que estipula la ley sobre la cuota alimentaria:

Quien lleva a cabo el proceso de fijación de la cuota alimentaria es el juez de familia, el mismo que ayuda a la determinación del cálculo jurídico y económico.

Se deben tener en cuenta los siguientes gastos y requerimientos del hijo: vivienda, salud, alimentación, educación, vestido, entre otras.

Se debe evaluar si existen otras personas que sean dependientes del alimentante (padres o hermanos en condiciones de discapacidad). La capacidad económica de la madre o padre obligado a pagar la cuota alimentaria.

Determinar si los ingresos percibidos por el alimentante son fijos o no, si es un empleado formal o independiente.

