Sin ambulancias en el suroccidente de Bogotá: APH mantienen plantón y exigen garantías laborales

El plantón del personal de Atención Prehospitalaria (APH) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente se mantiene y deja sin operación varias ambulancias en las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón.

La protesta inició ayer en horas de la mañana y continúa este martes, mientras los trabajadores esperan una respuesta formal en la reunión programada para las 4:30 p. m. con el área jurídica de la subred.

Las móviles básicas y medicalizadas permanecen inoperativas.

Trabajadores denuncian que devengan menos del salario mínimo con exceso de horas laborales bajo contratos OPS

Conductores, auxiliares de enfermería, tecnólogos y médicos aseguran que llevan cerca de más de un mes solicitando un ajuste en sus honorarios tras el incremento del salario mínimo del 23%, además de tiempo atrás exigiendo ottra garantial laborales en su servicio, sin obtener —según afirman— un pronunciamiento oficial.

“Al momento las móviles continúan inoperativas por no pronunciamiento oficial de las partes administrativas frente a los requerimientos de los tripulantes”, señaló Luis Acero Tecnologo en Atención Prehospitalariauno trabajador de APH describiendo como se encontraba el panorama.

Los trabajadores aseguran que, pese a cumplir jornadas de hasta 12 horas, no cuentan con prestaciones sociales, vacaciones, pago de horas extras ni recargos nocturnos.

“Pasamos de ser héroes de la pandemia a devengar menos de un salario mínimo y falta de garantías en diferentes áreas”, indicaron.

Jornadas de 12 horas, sin prestaciones ni pago de recargos nocturnos.

Explican que están vinculados mediante contratos por prestación de servicios (OPS), pero con exigencia de horario fijo.

“Nosotros tenemos contrato por OPS, pero cumplimos con horario fijo y muchas veces horarios de más de 12 horas. Si la ambulancia se pincha o entra al taller, ese tiempo nos lo descuentan. Si un carro no sale operativo, perdemos el turno”, afirmó Leidy Choachi, auxiliar de enfermería.

También denuncian que deben pagar seguridad social sobre el salario mínimo, aunque su ingreso real —según indican varios trabajadores— queda por debajo de ese monto del salario minimo.

“Nosotros prácticamente estamos ganando al diario. Si uno va a turno, se gana el turno, pero si pasa algo dentro del turno, descuentan horas, cada incidente lo cobran”, agregó.

“Hasta que Secretaría no les aumente, no nos aumentan”

Según relataron los tripulantes, la Subred Sur Occidente les habría indicado como primera respuesta esta mañana que el ajuste de honorarios dependería de que primero la Secretaría Distrital de Salud incremente los recursos hacia la subred.

“Nos dicen que hasta que Secretaría de Salud no les haga el aumento a ellos como subred, no nos aumentan a nosotros”, explicó Choachi.

Los trabajadores consideran que esa explicación no constituye una solución concreta ni un compromiso formal frente a sus exigencias.

Además, aseguran que otras subredes del Distrito ya habrían aplicado ajustes en los honorarios, situación que —afirman— no ha ocurrido en la Sur Occidente.

Secretaría de Salud anuncia revisión contractual tras aumento del salario mínimo ¿Garantía real?

Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud informó que el incremento del salario mínimo impactó algunas órdenes de prestación de servicios y que los contratos tenían criterios de indexación inferiores al mínimo para ciertos perfiles.

Indicó que actualmente se adelanta un proceso de revisión y ajuste contractual para definir un nuevo perfil de honorarios que tenga en cuenta el aumento salarial y el impacto en la disponibilidad de ambulancias.

Sin embargo, no se anunció una fecha concreta de ajuste, el documento donde se indica la información no esta firmado, lo que mantiene el desacuerdo con los trabajadores, pues enfatizan que no fue una respuesta con solución real.





Reunión clave a las 4:30 p. m.: trabajadores no retomarán operación sin acuerdo o comunicación oficial de compromiso de garatías firmado

Para hoy a las 4:30 p. m. está prevista una reunión con el área jurídica de la Subred Sur Occidente.

Las tripulaciones advierten que no retomarán la operación de ambulancias básicas ni medicalizadas hasta que exista un compromiso formal, firmado y con fechas claras.

Mientras tanto, la atención de emergencias en el suroccidente de Bogotá continúa afectada.

El resultado de la reunión será determinante para establecer si se levanta el plantón o si la suspensión del servicio se prolonga.