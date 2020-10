La reforma a la salud enfrentó audiencia pública en el Congreso

En el marco de una audiencia convocada por la Comisión Séptima del Senado, el ministro de salud Fernando Ruíz, manifestó el apoyo del Gobierno Nacional al proyecto de reforma al sistema, con el cual dijo, se busca centrar la estructura del servicio en el paciente; que se privilegie el componente de atención ambulatoria; la integralidad en la gestión del riesgo y tener un modelo adaptable a cada territorio, con un talento humano que tenga un enfoque familiar, pero también comunitario.

“Nosotros no podemos seguir sin tener unas definiciones que nos permitan integrar la salud pública, la protección de riesgos y la prestación del servicio como tres funciones esenciales que materializan el derecho a la salud. Además de retomar el rol del asegurador; establecer la territorialización de manera que todos los aseguradores, prestadores y redes de atención, estén integrados y no como pasa en la actualidad que no hay correspondencia frente a la atención”, enfatizó el jefe de la cartera de salud.

Ruíz insistió en que esa integralidad del sector salud debe afrontar retos importantes como, contener el incremento en la mortalidad materna; las bajas tazas de detección temprana en cáncer, especialmente mejorar la oportunidad de atención del cáncer de mama y la habilitación de un sistema en donde el pago sea acorde con los resultados clínicos.

El ministro agregó que, dentro de las propuestas del proyecto de ley está la de unificar los regímenes en un periodo menor a dos años y que la Unidad de Pago por Capitación, UPC, funcione en torno a un componente fijo, el cual se establecerá de acuerdo al nivel de riesgo. También dijo es necesario revisar la forma en que se definen los riesgos en salud. Frente a lo cual se plantea:

- Plan de depuración: Por única vez las actuales Empresas Promotoras de Salud, EPS, podrán transformarse, liquidarse o fusionarse, dentro de los seis meses siguientes.

- Pago de contribución solidaria por un año a la persona que quede desempleada y no cumplan las condiciones para estar afiliados como subsidiados.

- En las zonas con poca población y alta dispersión, el Ministerio de Salud o la Entidad Territorial, podrán definir mediante concurso la presencia de un solo Asegurador en Salud que garantizará la prestación del servicio.

Precisamente el ministro afirmó que el cambio en la denominación del asegurador, no implica la privatización de los recursos públicos y señaló que no se está cambiando la estructura parafiscal de los recursos de la salud; incluso dijo que la iniciativa pretende que se haga el giro directo desde la ADRES a los prestadores y los proveedores de la atención.