“Hay que revivir la reforma a la salud”: Sandra Chindoy, periodista y candidata del Pacto Histórico

En Caracol Radio seguimos hablando con los candidatos al Congreso de la República. Y la candidata al Senado de la lista cerrada del Pacto Histórico, Sandra Chindoy, respondió a los señalamientos por su paso por la Radio Nacional de Colombia (RTVC) y presentó sus propuestas, así como su experiencia para llegar al Congreso de la República.

“Hay una narrativa que lastimosamente se ha establecido para desdibujar la labor que han hecho o hacemos los candidatos que venimos de las redes o los medios. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales, con posgrado en gestión pública. He sido gobernadora del cabildo indígena Kamsa”, dijo.

Chindoy también destacó su papel como “una de las promotoras del espacio de concertación indígena en Bogotá” y señaló que fue “la primera presentadora indígena de noticias” en el sistema de medios públicos.

¿Revivir la reforma a la salud?

“Lo primero que necesitamos poner nuevamente en la agenda son las reformas sociales, entre ello prioritario, muy prioritario, la reforma a la salud. Hay que revivir el debate sobre la reforma a la salud”, dijo Chindoy.

Y agregó que sería la vía para resolver la crisis en el sector salud: “Millones de colombianos no solo están padeciendo problemas de salud: la falta de acceso a los servicios de salud genera pobreza, genera violencia, genera que la gente no pueda tener movilización social”.

Otra de su propuestas fue la protección de la Amazonía. Según dijo, no se trata únicamente de conservar la biodiversidad, sino de enfrentar la ilegalidad en la zona.

“La protección de la Amazonía va más allá de la biodiversidad. El territorio amazónico está atravesado por economías ilegales, hay presencia de grupos armados, hay minería ilegal”, advirtió.ico al Senado. “Únicamente piden el tarjetón del Senado de la República y ponen una X sobre el logo del Pacto Histórico, sin salirse del recuadro del tarjetón”, explicó.