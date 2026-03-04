El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Quiero ser el representante del deporte en el Congreso”: Javier Suárez, candidato a la Cámara

En los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, habló Javier Suárez, quien es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, y contó algunas de sus propuestas, dejando entre ver que su foco es el fortalecimiento del deporte en el país.

“He sido un gran luchador de la economía y de la industria, del sector cultura, recreación y deporte, que es una de las industrias que hoy jalan a Bogotá, que hoy jalan a la economía nacional. Mi compromiso es precisamente ser un representante de Bogotá para Bogotá”, aseguró Suárez en su primera intervención.

El deporte, la clave

Así mismo, Suárez dejó entre ver que su propuesta estandarte es relacionada con el deporte, pues su objetivo es fortalecer este sector.

“Yo quiero ser el representante del deporte en el Congreso, y no solamente del deporte de alto rendimiento, sino de recuperar los parques y las canchas para nuestros hijos y los clubes deportivos, que hoy están (parques) tomados por vándalos, por expendedores”, enfatizó.

Mencionó, además, que se debe “volver a la educación física obligatoria, que hoy no es obligatoria, por ejemplo, desde una reforma del 2002″.

También se incluye a las EPS

Finalmente, se refirió al sector salud, “en donde hoy se invierte en recursos a través de las EPS, de las cajas de compensación de una manera un poco desordenada. Queremos que esa misma inversión se haga en salud preventiva, física y mental, notablemente a través de la actividad física, deporte y ejercicio en todas las edades”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

