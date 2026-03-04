Elecciones 8 de marzo: Aumentan de 170 a 185 los municipios en riesgo de fraude y violencia

Este miércoles, realizaron la última reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral de cada a los comicios del próximo Domingo 8 de marzo.

En el evento asistieron el registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach, la directora de la Misión de Observación Electoral, los ministros de Defensa, Pedro Sánchez y del Interior, Armando Benedetti, así como todos los representantes de los partidos políticos que participarán en las elecciones.

Durante el encuentro, Alejandra Barrios, directora de la MOE, entregó el documento actualizado del Mapa de riesgo electoral, con corte al 15 de febrero, y con indicativos preocupantes.

Entre ellos, un incremento en los municipios con riesgo electoral, pues en un solo mes, aumentaron de 170 a 185 los que tienen riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude y violencia. 94 de estos están en riesgo extremo.

Hay especial preocupación en los municipios de González-César, y Buenavista y Pueblo Nuevo en Córdoba.

La MOE advirtió sobre presiones indebidas al elector, y participación en política de funcionarios públicos.