“Ni tener publicidad, ni dinero en efectivo es delito”: Iván Cancino, abogado de escolta Luis Acuña

El reconocido abogado Iván Cancino asumió la defensa del escolta Luis Alfredo Acuña de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien hace parte del esquema del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

Acuña fue capturado mientras transportaba $145 millones de pesos, repartidos en siete sobres de manila marcados con nombres y publicidad política de un candidato al Senado. Cancino se refirió a la captura y habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W sobre la situación legal de su defendido.

¿Qué ocurrió durante la captura del escolta Luis Acuña?

Iván Cancino subrayó que, desde los argumentos de la defensa, en el caso no ha sido probada la comisión de ningún delito por parte de la Fiscalía. Cancino, además, criticó la captura, señalando que se violaron las garantías del procesado, quien fue dejado en libertad y la suma de dinero devuelta, mientras avanza la investigación.

“Se violaron las garantías de mi cliente al capturarlo y tenerlo 33 horas casi privado de la libertad sin someterlo a un juez. Era imposible hablar de captura en flagrancia porque ni tener publicidad ni tener plata en efectivo es delito en Colombia”, expresó el jurista.

El abogado señaló, además, que la Fiscalía “cambió” el delito del escolta, desde su perspectiva, por la incapacidad de demostrar el origen ilícito de la elevada suma de dinero. “No se nos olvide que quien tiene que probar la ilicitud del dinero es la autoridad, la Policía y la Fiscalía; mi cliente no tiene por qué en este momento dar ninguna explicación sobre ese dinero”, agregó.

¿Hubo montaje contra Jaime Luis Lacouture?

El secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, del partido Conservador (quien pidió a Iván Cancino defender a su escolta), ventiló una versión diferente sobre los hechos y desestimó la posibilidad de que el dinero fuese destinado a la compra de votos.

De acuerdo con Augusto Rodríguez, director de la UNP, Lacouture asegura que los policías que efectuaron la captura del escolta Luis Acuña escenificaron un montaje. Rodríguez reveló en 6AM W que el escolta contó que los uniformados habrían sido quienes marcaron los sobres con el dinero y luego los devolvieron al vehículo de Acuña.

“Me parece irregular lo que narra el señor director de la UNP. Hacen una supuesta incautación, entran a una garita y después, no sé con qué fin, no quiero tampoco ser irrespetuoso, vuelven y, entre comillas, reconstruyen una escena para que así salgan los videos y todas las cosas en los medios de comunicación”, expresó a su vez el abogado Cancino.

