¿Cómo cambiar lugar de votación 2026? 400 puntos disponibles en toda Colombia: Ubicación y horarios

En Colombia se llevarán a cabo nuevas jornadas electorales donde los colombianos podrán elegir los nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes, así como al presidente de la República.

Por esto mismo, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha venido implementando diferentes estrategias para facilitar el cambio del puesto de votación, desde el pasado 1 de septiembre hasta el 31 de marzo del 2026.

Estableciendo así cerca de 400 puntos para cumplir dicho trámite, ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país, como centros comerciales y sitios con alta afluencia de público.

¿Dónde y cómo puedo cambiar mi lugar de votación 2026?

La entidad aclara que este proceso únicamente lo pueden llevar a cabo las personas que hayan cambiado su lugar de residencia o que hayan estado fuera del país y regresen de manera permanente, también todos los ciudadanos a quienes se les fue expedida su cédula de ciudadanía antes del año 1988, ya que estos últimos no forman parte del censo electoral.

Según la Registraduría, este proceso puede realizarse de lunes a sábado desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde o también de 11:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, esto según el horario que tenga establecido cada punto.

“La Registraduría puso en marcha cuatro estrategias: puntos de inscripción de ciudadanos, campañas móviles de inscripción, jornadas de inscripción en puestos de votación, y sedes de la Registraduría en todo el país y consulados de Colombia en el exterior” menciono la entidad.

Aquí le dejamos un documento oficial que contiene los puntos de inscripción que están ubicados a lo largo del país:

¿Cómo funcionan las campañas móviles de la Registraduría para la inscripción de ciudadanos?

La Registraduría Nacional ha realizado más de 1.000 campañas móviles dispuestas para las inscripciones de ciudadanos, ubicados en sitios estratégicos como universidades, plazas y centros comerciales de las diferentes ciudades e intermediaciones de todos los departamentos del país.

Si aún no tiene clara la ubicación y programación de dichos puntos, puede consultar dicha información a través del siguiente link oficial, donde podrán verificar el lugar más cercano para llevar a cabo este trámite.

¿Cómo realizar la inscripción de la cédula si estoy en el extranjero?

La inscripción en el exterior puede realizarse en cualquier momento en los diferentes consulados, eso sí, hasta un tiempo antes de las elecciones, o también desde el portal web de la Registraduría Nacional, donde los ciudadanos residentes en el exterior podrán actualizar su puesto de votación desde un dispositivo que pueda realizar la biometría facial como un método de verificación de identidad y así evitar suplantación.

“La entidad busca garantizar el ejercicio del derecho al voto, reducir el abstencionismo electoral y fortalecer la democracia colombiana” expreso la Registraduría.

