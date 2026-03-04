“Este Congreso es para reconstruir un país que Petro dejó en los huesos”: Rafael Nieto
El abogado y analista Rafael Nieto, candidato al Senado por el Centro Democrático, habló en 6AM W sobre sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.
“Este Congreso es para reconstruir un país que Petro dejó en los huesos”: Rafael Nieto
00:00:0005:43
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...