04 mar 2026 Actualizado 17:40

“Este Congreso es para reconstruir un país que Petro dejó en los huesos”: Rafael Nieto

El abogado y analista Rafael Nieto, candidato al Senado por el Centro Democrático, habló en 6AM W sobre sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.

Cualquier tiempo pasado fue anterior

