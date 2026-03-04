Orden de Petro para medir ascensos policiales con capturas por compra de votos genera debate

El presidente Gustavo Petro dio una nueva orden para combatir la compra de votos en Colombia, con la cual se mediría el desempeño de los comandantes regionales de la Policía.

“La orden a la Policía, a sus comandantes en cada región, es capturar a todo comprador de votos de cualquiera de los partidos o de las campañas políticas que haya”, dijo el mandatario.

Y agregó: “calificaré el buen comportamiento de los comandantes de policía regionales a través de este indicador. Usaré dos para las próximas elecciones de ascenso o de méritos, en el rango que se tenga en esas regiones. ¿Cuánto ha bajado la tasa de homicidios y cuántas capturas se hicieron sobre compradores de votos?“.

Frente a esta propuesta hablaron los representantes a la Cámara Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, y Eduard Sarmiento, del Pacto Histórico.

En primer lugar, Losada advirtió que “la compra de votos está salida de proporción” y que los clanes políticos están haciendo “correr ríos de plata por todos lados”.

“Celebro que por fin alguien pida que la Policía Nacional se dedique, durante esos días que salen las tulas, a perseguir a quienes están haciendo actos de corrupción inaceptables”, señaló.

A su turno, el congresista del Pacto señaló que hacía falta que alguien, como el presidente de la República, le diera la orden a la fuerza pública para garantizar el voto libre, consciente y “no comprado”.

“Que la misma Fiscalía, en el proceso investigativo, termine siendo garantía de aquellos que presuntamente hayan cometido delitos, y haya un debido proceso. Que no nos resulten con que en algunos lugares terminen denunciando falsamente a personas”, aseguró.

Y agregó que esto requiere el concurso de todas las autoridades, los partidos y de la ciudadanía.

Losada pidió la renuncia del secretario de la Cámara de Representantes, tras escándalo que envuelve a su escolta

Losada se refirió a la captura y posterior liberación de Luis Alfredo Acuña, escolta del secretario general de la Cámara de Representantes Jaime Luis Lacouture, quien se movilizaba en un vehículo Toyota Corolla, en Hatonuevo, La Guajira, con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política del candidato al Senado de esta misma colectividad Daniel Restrepo.

“Cualquier democracia decente no permitiría, de ninguna manera, que un escándalo de esta magnitud pasara de agache ante la gravedad de los asuntos, pero además a cuatro días de las elecciones. Es que recuerde usted que el socio político del doctor Lacouture sacó 20.000 votos en la Guajira la vez pasada, 8.000 de ellos en Uribia, donde está el escándalo de los carrotanques de la UNGRD”, dijo, tras pedir su renuncia.

¿Lacouture debería renunciar? Esto dijo Eduard Sarmiento

Al respecto, les hizo un llamado de atención a los partidos políticos y dijo que este tema tendrá que ser debatido cuando se retomen las sesiones legislativas.

“Que algo hagamos como fuerzas políticas que, en un acuerdo político y tras ser propuesto por el Partido Conservador, lo hayamos elegido”, indicó.