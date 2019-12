Arauca en emergencia por la No recolección de las basuras

El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí Cermeño, aseguró que “como alcalde le estamos diciendo a la comunidad que estamos declarando una urgencia manifiesta, mirando esa posibilidad para ver si con Emserpa entramos a limpiar la ciudad y terminar el año con una ciudad limpia, porque a EMAAR le quedó grande este contrato, debería renunciar porque no tiene la capacidad financiera, ni logística, como operaria para manejar el aseo de nuestra ciudad capital y los habitantes nuestros no merecen esa suerte, en Arauca hay un lunar negro y ese lunar se llaman las basuras”.

Una reunión con representantes de los diferentes organismos de socorro, el Comité Local de Atención y Prevención de Desastres y la parte jurídica de la alcaldía, como de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca Emserpa, sostuvo el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí Cermeño, con un único fin, buscar una solución a la problemática que se ha originado por la no recolección de las basuras en la ciudad capital por parte de la Empresa de Aseo de Arauca EMAAR.

“Es un asunto álgido lo que viene pasando con la recolección del aseo en los diferentes puntos de la ciudad, es así que el tiempo me da la razón; desde que me posesioné como alcalde dije que la Empresa EMAAR no cumplía con los requisitos para recoger el aseo en nuestra ciudad de Arauca”, precisó el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí Cermeño.

En la anterior administración de Luis Emilio Tovar Bello, el servicio de la recolección de las basuras fue tercerizado, un proyecto que no pasó ni por concejo local, entregándosela a la Empresa de Aseo de Arauca EMAAR, una entidad que se hizo de la noche a la mañana, de papel y sin músculo financiero para prestar el servicio que bien, regular o mal, lo venía cumpliendo la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca Emserpa.

Lo paradójico de esta situación, es que, en la misma tercerización, a la Empresa EMAAR se le entregó la licencia de operación, sin tener ningún supervisor o veedor para ser sancionada. Además, actualmente usufructúa los terrenos del relleno sanitario que son de propiedad de la administración municipal. En dado caso, si la alcaldía requiere hacer un depósito de basuras, le tiene que pedir permiso a EMAAR y de paso pagar para poder realizar dicho trabajo allí.

Han sido más de ocho años en que el municipio de Arauca, su comunidad está expuesta a la contaminación por la no recolección de las basuras en las calles y avenidas por el incumplimiento de esta empresa. Hay sectores donde pasan hasta quince, doce, seis cuatro días donde no pasan los vehículos recolectores porque la misma empresa adolece de este parque automotor, teniendo muchas veces que recurrir a la utilización de volquetas para poder cumplir con estos trabajos, las que muchas veces también están en pésimas condiciones.

“La queja ha sido constante de la comunidad araucana ante la pésima prestación del servicio de aseo por parte de la Empresa EMAAR que nunca estableció horarios, como rutas para la recolección del servicio que se le paga de manera cumplida y con un alto costo. EMAAR le toma el pelo a todo el mundo, a la administración municipal, a los concejales cuando los han citado, a la misma Procuraduría aduciendo que la única que tiene potestad sobre ellos es la Superintendencia de Servicios Públicos”, denunció el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí Cermeño.

El gerente de la Empresa EMAAR, Carlos Mario Restrepo, aduce que, durante la administración, lo que ha tenido es una persecución política y que la administración municipal no le paga la prestación del servicio, de la que dice el mandatario local, Benjamín Socadagüí Cermeño, no se le debe un peso y no se tiene ningún contrato firmado con dicha empresa para tal fin. El convenio que se hizo en la tercerización fue con la Empresa Emserpa y EMAAR.

Además de la recolección de las basuras en el municipio de Arauca, la Empresa EMAAR, es la directamente responsable del arreglo de parques, la poda de los árboles y el barrio de la ciudad, trabajos que tampoco cumple. La Gobernación de Arauca a través de un proyecto venía cumpliendo con la poda de pastos en las avenidas, como de los árboles, a la que se opuso la empresa, aduciendo que ese trabajo lo cumplirían, cosa que nunca se logró.

“EMAAR no tiene músculo financiero para prestar el servicio de aseo, tampoco el personal y los equipos idóneos para la recolección del aseo, entonces es una empresa que vine colapsando, no porque el Gobierno la viene persiguiendo, sino porque nació como una empresa de papel”, argumentó el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí Cermeño.

La problemática la ha expuesto la alcaldía de Arauca, la misma Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca Emserpa y la comunidad araucana a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien no ha emitido ningún concepto frente a este mal que viene aquejando al municipio de Arauca desde hace más de ocho años.