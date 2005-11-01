Gobierno declara la alerta amarilla en la red hospitalaria de las zonas afectadas por el invierno

El director de emergencias y desastres del Ministerio de la Protección, Luis Fernando Correa, informó que se declaró la alerta amarilla en la red hospitalaria de varios municipios del Bajo Cauca, Sucre, Córdoba , Magdalena, Santander y Antioquia, que resultaron afectados por la temporada de lluvias.Señaló que se está evaluando la situación que se registra en el departamento de Sucre y se dispuso de una reserva de medicamentos para esa región. La alerta amarilla implica un alistamiento especial de las instituciones hospitalarias y de los funcionarios que en ellas laboran.Agregó que también están preparados para atender eventuales enfermedades que se presenten cuando empiece a bajar el nivel de las aguas.Correa manifestó que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó también recursos por cerca de cuatro mil millones de pesos para fortalece los servicios de urgencias de estas zonas. El funcionario dijo que no han sido reportadas epidemias como consecuencia de la ola invernal.Por su parte la directora del Plan Ampliado de Inmunización del Ministerio de la Protección, Martha Ramírez, informó que se puso en marcha un plan de vacunación contra la influenza entre la población afectada por la ola invernal.Dijo que la vacuna será aplicada a la población más vulnerable que son los niños entre los seis y 18 meses de edad y los adultos mayores de 65 años .Concluyó que ya se comenzó a aplicar esta vacuna y las administraciones como las de Santander y Bogotá han conseguido con recursos propios este biológico para aplicar a poblaciones similares.