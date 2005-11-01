A 70 se eleva el número de muertos por invierno en Colombia. En Sucre hay más de 10.000 familias damnificadas

El balance lo entregó a Caracol Radio el director operativo de la Defensa Civil, coronel Eugenio Alarcón, quién advirtió que los mayores daños se han presentado en la costa norte y el Chocó.El balance oficial indica que las fuertes lluvias dejan hasta el momento 70 muertos, 86 heridos, 6 desaparecidos y 130. 460 personas damnificadas por las inundaciones que se han presentado en 109 municipios.Explicó que las unidades de socorro de la Defensa Civil se encuentran sobrevolando el área de la Mojana, en el departamento de Sucre, para tratar de llevar ayuda humanitaria a las más de 10.000 personas que se encuentran en emergencia tras las inundaciones.Cómo están las regiones?Sucre las autoridades calculan que son 10 mil las familias afectadas y muchos animales ya han muerto. Según los habitantes de la región la situación es más que preocupante y por ello una comisión de gobierno ya hace un recorrido por la Mojana, una de las zonas más afectadas.Por su parte seis municipios de Santander están inundados por el desbordamientos de los ríos Magdalena, Sogamoso, Lebrija, Opón y Carare, donde unas cinco mil familias resultaron damnificadas y afectadas, reportó la Defensa Civil en Santander. La situación mas critica está en el municipio de Puerto Wilches, donde 27 veredas y seis barrios del perímetro urbano están inundadas y fue decretada la alerta ro Lino Bohórquez, secretario de Gobierno de Puerto Wilches, manifestó que 2100 familias están damnificadas. Los cultivos de maíz, plátano, aves y ganado fueron arrasados por los cuerpos de agua. En Barrancabermeja según, Jesús Jaimes de la Defensa Civil, informó que doce veredas tienen la misma situación y unas quinientas familias están afectadas. Agregó que en Puerto Parra, la creciente súbita de los ríos Opón y Carare, ocasionaron daños en veredas y corregimiento, dejando a 500 familias perjudicadas con la perdida de enseres y cultivos de pancoger. En el municipio de Lebrija, las lluvias llevaron a que 19 familias abandonaran sus casas ante un posible deslizamiento de tierra. Se reportó igualmente por parte del alcalde de San Vicente de Chucurí, Ludvin Otero, que 427 kilómetros de vías, departamentales y veredas fueron destruidas por la caída de la banca. En el bajo Rionegro, que es la despensa agrícola de Bucaramanga, el río Lebrija, también se salió de su cauce y acabo con cultivos, de arroz, maíz, plátano, yuca y frutales. En Antioquiaunas cuarenta viviendas del barrio Salazar, en las afueras del municipio de Concordia, se encuentran en serio peligro ante los riesgos de un posible represamiento de la quebrada La Bomba, según declaró el secretario de Gobierno local, Carlos Arturo Mejía Gallo.El funcionario explicó que en esa zona existe una falla geológica que se mueve permanentemente, lo que podría originar una avalancha de esa quebrada.El señor Mejía Gallo afirmó que debido a esa circunstancia la alcaldía de Concordia declaró la alerta y dispuso una vigilancia permanente sobre el sector, a fin de evitar una posible tragedia.Añadió que el invierno igualmente ocasionó derrumbes en el sector de Santa Mónica y en el sitio Tres Puertos, de la vía que comunica a las poblaciones de Betulia y Urrao, dejando prácticamente incomunicado esa zona del suroeste.