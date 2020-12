El ejército se llevó el cadáver

El 17 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, entregó el primer cuerpo identificado en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, en el departamento de Antioquia. Era un joven de 23 años, Edison Lexander Lezcano Hurtado, presentado por el ejército como baja en combate en mayo del año 2002. Su cuerpo, que estaba en el cementerio del pueblo, fue exhumado en diciembre del 2019 y luego, en una ceremonia que tuvo gran cubrimento mediático, el magistrado Alejando Ramelli lo presentó como el primer desaparecido encontrado y entregado a su familia. Entonces se escribieron múltiples historias sobre Edison, su vida y la circunstancia de su muerte, catalogada como una ejecución extrajudicial por la justicia colombiana.



Le puede interesar: Desde Inglaterra: así funcionará y será el plan de la vacuna de COVID-19

Meses después, el 18 de noviembre, el periodista Herbin Hoyos acusó al magistrado Ramelli de hacer un montaje con este caso, y luego denunció penalmente a la familia de Edison. Hoyos, en la denuncia, dice que Lezcano Hurtado nunca estuvo desaparecido, que la familia siempre supo dónde estaba su cuerpo, y que Ramelli mintió ¿En qué se basa? En dos cosas. La primera: un fragmento de una decisión del 2012 del Consejo de Estado que ordena al Ministerio de Defensa a pagar una indemnización a la familia de Edison Lezcano por su ejecución extrajudicial. ¿Qué dice el fragmento? Que horas después de la muerte de Lezcano, en el 2002, su esposa (compañera permanente) lo describe y que esa descripción coincide con el NN que estaba en la morgue.

Ese un documento judicial del 2012, que cita lo que dijo la fiscalía 50 en el 2002, dice:

"Se pudo establecer la identidad de Lezcano debido a que las descripciones de su compañera coinciden con los datos morfológicos del acta de levantamiento del cadaver". No queda claro si la Señora Rubiela Manco, compañera de Edison, vio el cuerpo, o si solo lo describió a un funcionario de Dabeiba. Ella sí dice que Edison tenía una manilla, un calzoncillo color granate y un pantalón blanco. Ahora, la segunda prueba es una declaración de una señora, que llamaremos Sandra, que dice haber trabajado en la inspección de policía en el 2002. Ella dice, basicamente, lo mismo que el fragmento de la decisión Consejo de Estado. Algunas familias, en esa época violenta, no reclamaban a sus muertos por temor a los paramilitares, explica, y dice que la familia siempre supo dónde estaba el cuerpo.



Lea tambien:

En este punto, la pregunta clave es: ¿quién enterró a Edison? Es verdad que, por una descripción oral de la esposa, Lezcano fue identificado, pero ella nunca vio el cadaver. Y este es el punto: uno puede saber que su ser querido está muerto, pero no saber qué pasó con el cuerpo, con el cadaver, y si el cuerpo se pierde, pues está desaparecido. El personero municipal de la época, Ramiro González, que recuerda el caso, y que tiene una versión muy distinta a la de Herbin Hoyos, dice que el ejército nunca entregó el cadaver, y que de eso hay testimonios de personas que estuvieron en el lugar de los hechos. La encargada de la morgue en esa época, que queda en el cementerio Las Mercedes, Hermelina Goez, dijo en 2002 que un capitán del ejército, después de preguntar a qué hora estaría la necropsia, ordena llevarlos los cuerpos.

Uno de ellos era el de Edison, el otro, el de un guerrillero que no se ha identificado. Sobre este episodio quedaron las declaraciones que Hermelina y Leonel Dávila Borja, que declaró haber estado en la morgue y haber visto cómo los militares montaban, así dice, los cadaveres a un carro. En el pueblo se decía entonces que luego, cuando la familia ya no estaba en el cementerio, el carro volvió y ahí enterraron a los dos cadáveres. Es cierto, dice el ex personero de Dabeiba Ramiro González, que el papá de Edison oyó versiones de que estaba enterrado en el cementerio del pueblo, donde finalmente fue encontrado, pero que nunca tuvo certeza.



Le puede interesar:

Llamé entonces a la señora Hermelina, que trabajaba en la morgue, y le pregunté si recordana lo que había dicho en el 2002. Me dijo que no lo recordaba, que eso pasó hace muchos años, y que ella solo ayudaba a limpiar la morgue. Luego indagué si era cierto, como me dijo una fuente, que habían atentado contra su vida. Que le dispararon en su casa, y que se salvó de milagro. Sí, fue cierto. Ella ya no vive en Dabeiba, se tuvo que ir de su casa, y no sabe quién trató de matarla, ni por qué.

Después de esto, no le pregunté más por el caso de Edison. Creo que todo estaba dicho. Pero sí encontré otro testimonio, el de Leonel Dávila Borja, que declaró haber estado en la morgue y haber visto cómo los militares montaban, así dice, a los cadaveres a un carro. Hay más testimonios, entre ellos algunos que establecen que Edison no era guerrillero. Edison Lezcano, de 23 años, padre de 3, sí estaba desaparecido, y a pesar de que la familia sí supo que lo habían matado, nunca tuvo certeza del paradero del cadaver.