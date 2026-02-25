Calvario de más de 200 pasajeros para salir de Cartagena a Madrid

En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, cerca de 200 pasajeros que pretendían viajar a Madrid tuvieron que esperar por más de 50 horas luego de que un avión de Plus Ultra Líneas Aéreas reportara problemas técnicos.

Aseguran los viajeros que se escuchó un fuerte ruido justo después del despegue lo que obligo a devolver la aeronave a Cartagena.

Afortunadamente el avión pudo aterrizar sin inconvenientes, los pasajeros fueron compensados con alimentación y hospedaje y el vuelo reprogramado 24 horas después pero tampoco se pudo dar el viaje.

Finalmente, el avión logró despegar 50 horas después de su itinerario original hacia la capital española.

Según la Aeronáutica Civil, se debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, aparte de la distancia del vuelo, una compensación de 600 euros a cada pasajero.