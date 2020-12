Primicia: Procuraduría archivó parte de las investigaciones sobre Odebrecht

Caracol Radio conoció en primicia que hay una nueva decisión de la Procuraduría que tiene que ver con el caso Odebrecht, puntualmente, con una investigación que venía adelantando su Grupo Élite Anticorrupción, por presuntas irregularidades y actos de corrupción en la firma y ejecución de los otrosíes del contrato 001 (14 de enero, 2010), entre el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y el concesionario Ruta del Sol S.A.S.

En desarrollo de la investigación, se adelantó indagación preliminar y se ordenó la práctica de una serie de pruebas, así como se procedió a escuchar en versión libre a Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, y a otras diez personas comprometidas en la pesquisa. Esa etapa de investigación se declaró formalmente cerrada y fue objeto en su momento de un recurso antes de quedar en firme.

Una vez revisada la documentación del expediente disciplinario, la Procuraduría decide que no es procedente formular acusación disciplinaria a aquellos funcionarios públicos que dentro de su deber no tenían a cargo revisar, ni avalar desde el punto de vista jurídico los otrosíes, o que no detectaban la responsabilidad de comprometer a la Agencia Nacional de Infraestructura, contractualmente, con estas adiciones, presuntamente Irregulares, a la concesión de la Ruta del Sol Tramo 2.

Por eso la entidad archiva la conducta disciplinaria a favor de Héctor Jaime Pinilla Ortiz (vicepresidente Jurídico de la ANI), Wilmar Darío González Buriticá (gerente de Contratación), Beatriz Eugenia Morales Vélez (vicepresidenta de Estructuración), María Clara Garrido Garrido (vicepresidenta Administrativa y Financiera) y otros funcionarios de diferente rango en la entidad, al momento de que sucedieron los hechos de que trata la investigación.

En lo que tiene que ver con el posible incumplimiento de requisitos en el desarrollo de la licitación privada, se dispuso archivo para Luis Fernando Andrade y todos los investigados.

Se pronuncia luego la Procuraduría sobre la contratación de un panel de expertos para que analizaran temas relacionados con la adición de la transversal Ocaña-Gamarra y, nuevamente, archiva la conducta a favor de Luis Fernando Andrade y todos los implicados.

Frente a la posible utilización de estudios que previamente habían realizado el INVIAS y el Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda, relacionados con el proyecto de la vía Ocaña-Aguaclara (y que fueron empleados por la Concesionaria Ruta del Sol en desarrollo de lo pactado a través del otrosí número 3), una vez más la Procuraduría decide archivar la conducta para Andrade y todos los investigados.

También hay archivo de conducta para la totalidad de los funcionarios investigados, incluido Andrade, por la presunta incursión en causal de inhabilidad por financiación de campañas políticas. Decisión similar obra en lo atinente a la eventual vulneración de principios que regulan la contratación estatal

En lo que corresponde a la elaboración de subcontratos simulados con el fin de pagar sobornos a funcionarios del Estado, el archivo es parcial, pero la decisión es favorable, entre otros, a Luis Fernando Andrade.

Entra la Procuraduría a pronunciarse sobre los posibles detrimentos patrimoniales del Estado e incumplimientos del objeto del contrato, y asegura que una diligencia probatoria encontró "posibles irregularidades" vinculadas al cambio del modelo financiero del contrato y con incumplimientos en la ejecución de la obra. "Sin embargo, frente a esta conducta el Despacho no ha adoptado decisión alguna frente a ninguno de los implicados" y encuentra necesario la Procuraduría "precisar este punto, toda vez que la presente decisión mayoritariamente archiva conductas en favor de varios de los investigados".

Anota finalmente la entidad que contra la decisión de archivo procede el recurso de apelación, conforme a la ley. Un documento muy detallado y completo que conoció en su integridad Caracol Radio y que avala la firma de camilo José Orrego Morales, procurador delegado, coordinador del Subgrupo Disciplinario del Grupo Élite Anticorrupción de la Procuraduría.