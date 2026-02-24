¿Cómo inscribirse en el Banco de hojas de vida del ICBF 2026? Así funciona su oferta laboral

Imagen de referencia sobre entrevista de trabajo y logo del ICBF. / Vía Twitter y Getty Images

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es una entidad adscrita al Gobierno Nacional que trabaja “por la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia”, brindando diferentes servicios orientados, especialmente, a quienes sufren de amenaza, inobservancia o vulneración de los derechos, asegura dicha institución. Además, con sus programas y estrategias, llegan a casi 3 millones de colombianos en 33 sedes regionales y 216 centros zonales ubicados en el territorio nacional.

Lea también: Hay vacantes después de la ‘Megaferia de empleo’ en Bogotá: conozca cómo y dónde aplicar

Debido a lo importante que resulta el ICBF para el país, muchos ciudadanos buscan la manera de trabajar con la entidad.

Debido a este interés por parte de la ciudadanía y con el fin de promover la protección a los niños, niñas y adolescentes en riesgo, el ICBF constantemente abre convocatorias laborales para aquellos que estén interesados en ser parte del equipo y ejercer como servidor público.

Lea más: ¿Piden experiencia? CNSC tiene 220 ofertas para Agente de Tránsito: Pagan hasta $4 millones

¿Cómo inscribir la hoja de vida en el ICBF?

De acuerdo con información del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, los interesados deberán acceder al portal del banco de hojas de vida, al que podrá ingresar haciendo clic AQUÍ.

En dicho portal deberá crear un usuario y una contraseña. Para ello, debe dar clic en la opción ‘Registrar’.

Una vez haya creado sus credenciales de acceso, deberá llenar un formulario con el que completa su perfil y hoja de vida.

Aunque pueden aplicar todos los ciudadanos, es importante que conozca los documentos que le serán exigidos para poder aplicar:

Documentos que soporten sus estudios

Certificado de experiencia laboral (si la tiene)

Hoja de vida actualizada

¿Cómo postularse a una oferta del ICBF?

Para aplicar en alguna de las ofertas del ICBF, deberá estar atento a las convocatorias publicadas en la página oficial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Le puede interesar: SENA abrió convocatoria para trabajo en Alemania: Colombianos podrán ganar hasta $15 millones al mes

En caso de que las convocatorias se ajusten a su perfil y experiencia, deberá postularse mediante el portal del banco de hojas de vida.

Tenga en cuenta que la entidad que realiza el proceso de selección es la CNS.

@icbfcolombiaoficial Creemos y fomentamos la igualdad de oportunidades, por eso buscamos profesionales que con su conocimiento y compromiso, trabajen junto a nosotros por el bienestar de la GeneraciónDeLaVidaYLaPaz✨. ¡Regístrate en el Banco de Hojas de Vida del ICBF 📲 https://acortar.link/M1YgDy! Mira este video y conoce cómo puedes postularte. ♬ sonido original - ICBF Colombia

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: