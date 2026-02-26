Tabla de posiciones Sudamericano Femenino Sub20: así quedó con el triunfo de Colombia ante Venezuela
La Selección sigue soñando con la clasificación a la Copa del Mundo.
¡Colombia sueña con el Mundial Femenino Sub-20! Este miércoles 25 de febrero, el cuadro nacional derrotó 2-0 a Venezuela en la cuarta fecha del hexagonal final y sigue en la pelea por la clasificación mundialista.
Era un duelo de vital importancia para las dirigidas por Carlos Paniagua, teniendo en cuenta que llegaban a esta jornada sin victorias y seriamente comprometidas en la tabla de posiciones.
Pues bien, la Tricolor no cedió ante la presión y terminó imponiéndose de la mejor manera en territorio paraguayo.
La apertura del marcador llegó al 45+3, cuando Sintia Cabezas picó al vacío por un balón largo y sobre la línea de fondo envió un centro rasante, que en el segundo palo capitalizó Marian Sterling.
Ya en el segundo tiempo llegó tanto definitivo. Sobre los 52 minutos, Isabella Díaz ganó en balón dividio en la mitad del campo, a pura velocidad dejó en el camino a sus marcadoras y desde más de 30 metros sacó un remate que colgó a la guardameta venezolana. Golazo e ilusión intacta.
Tabla de posiciones Sudamericano Femenino Sub20
|Pos.
|Selección
|Puntos
|Diferencia
|Partidos
|1.
|Brasil
|10
|+7
|4
|2.
|Ecuador
|8
|+2
|4
|3.
|Paraguay
|4
|0
|3
|4.
|Colombia
|4
|0
|4
|5.
|Venezuela
|2
|-4
|3
|6.
|Argentina
|1
|-5
|4
***Las primeras cuatro selecciones ubicadas en la tabla de posiciones tendrán su cupo al Mundial Femenino Sub-20 del 2026.
En la quinta y definitiva jornada del Sudamericano Femenino Sub-20 (prgramada para el sábado 28 de febrero), Colombia se medirá con Argentina en un duelo para definir la clasificación a la Copa del Mundo.
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...