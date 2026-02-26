Candidata Ana Libia Guetio fue liberada: UNP confirmó que su vehículo fue robado

Denuncian desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz

Este 26 de febrero, la Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que la candidata por las curules especiales para la paz, Ana Libia Guetio, fue liberada. Según información proporcionada por la entidad, la candidata se dirige, junto con su equipo de trabajo, al municipio de El Tambo, Cauca, en un vehículo particular.

Además, indicaron que el carro en el que se movilizaba en el momento de la retención fue aparentemente robado.

De acuerdo con el más reciente Mapa de Riesgos Electorales para 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que el Cauca es uno de los departamentos con mayor riesgo en el país.

Según el informe, 19 municipios presentan riesgo extremo por factores de violencia y posibles afectaciones al proceso electoral, entre ellos Morales, hacia donde se dirigía la candidata.

¿Qué le pasó a la candidata Ana Libia Guetio?

El pasado 25 de febrero, se reportó la desaparición de Ana Libia Guetio, candidata a la Cámara de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

Su equipo de campaña hizo la denuncia del episodio a través de un comunicado, en el que informó que la aspirante había sido vista por última vez luego de cumplir con su agenda pública en el corregimiento de Pandiguando, jurisdicción de El Tambo, Cauca.

“Su última comunicación se registró a las 8:40 de la noche. Desde ese momento, se perdió todo rastro de ella cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca”, señala el comunicado.

La candidata se encontraba adelantando actividades de cierre de campaña en los departamentos de Cauca y Nariño, cuando perdió contacto. En ese momento, se hicieron llamados urgentes a las autoridades y organismos de derechos humanos.

Ana Libia Guetio (créditos: Unidad para las víctimas)

