Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 feb 2026 Actualizado 17:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

MinDefensa activó búsqueda tras desaparición de candidatos al Congreso en Cesar y Cauca

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a los candidatos.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Tras la desaparición de los candidatos Andrés Vásquez, aspirante al Senado por el Partido Conservador en el municipio de Pelaya, Cesar, y Anita Guetío, candidata a la Cámara Especial de Paz en zona rural de El Tambo, Cauca, el Gobierno Nacional a través del ministro de la Defensa Pedro Sánchez confirmó la activación inmediata de todas las capacidades operacionales de la Fuerza Pública para dar con su paradero.

Lea más: DEA alertó plan del ELN para atentar en elecciones: operativo se planeó durante un mes

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, se desplegaron de manera articulada las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, incluyendo componentes de investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate.“La Fuerza Pública no permitirá que el miedo o la violencia pretendan interferir en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país”, señaló Mindefensa, al reiterar que la institucionalidad mantiene presencia en las regiones y no cesará esfuerzos hasta esclarecer lo ocurrido.

Le puede interesar: MinDefensa responde a investigación de Caracol Radio sobre contrato MI-17: “No se perdió ni un peso”

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a los candidatos, garantizando absoluta reserva y protección para quienes colaboren con las autoridades.Las investigaciones avanzan para establecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición y determinar posibles responsables.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir