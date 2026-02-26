MinDefensa activó búsqueda tras desaparición de candidatos al Congreso en Cesar y Cauca

Tras la desaparición de los candidatos Andrés Vásquez, aspirante al Senado por el Partido Conservador en el municipio de Pelaya, Cesar, y Anita Guetío, candidata a la Cámara Especial de Paz en zona rural de El Tambo, Cauca, el Gobierno Nacional a través del ministro de la Defensa Pedro Sánchez confirmó la activación inmediata de todas las capacidades operacionales de la Fuerza Pública para dar con su paradero.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, se desplegaron de manera articulada las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, incluyendo componentes de investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate.“La Fuerza Pública no permitirá que el miedo o la violencia pretendan interferir en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país”, señaló Mindefensa, al reiterar que la institucionalidad mantiene presencia en las regiones y no cesará esfuerzos hasta esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a los candidatos, garantizando absoluta reserva y protección para quienes colaboren con las autoridades.Las investigaciones avanzan para establecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición y determinar posibles responsables.