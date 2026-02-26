Capturan a ‘Pipa’, cabecilla del Clan del Golfo señalado de extorsión y reclutamiento forzado

Tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 15 de la Brigada 15, en coordinación con la SIJÍN de Quibdó, capturaron a Agenor Viveros Murillo, alias ‘Pipa’, en la vereda El Plan de Raspaduras, municipio de Unión Panamericana, Chocó.

Alias ‘Pipa’ es señalado como presunto cabecilla político de la subestructura Jhon Fredy Orejuela, conocida como ‘Carretera’, del GAO Clan del Golfo.

Según las autoridades, dentro de la organización habría ocupado distintos roles criminales: integrante del componente criminal focalizado, logístico y comandante de escuadra de la subestructura Jader Benítez Pantoja ‘San Juan’, posteriormente cabecilla de zona y finalmente cabecilla político de la subestructura ‘Carretera’.

Lea más: MinDefensa activó búsqueda tras desaparición de candidatos al Congreso en Cesar y Cauca

De acuerdo con información oficial, su trayectoria delictiva estaría relacionada con la instrumentalización de población civil para el reclutamiento forzado, la extorsión armada a mineros legales e ilegales en la región y la intimidación armada y psicológica contra líderes sociales en zonas de injerencia del Clan del Golfo.

Le puede interesar: Colombia explora cooperación en tecnologías y sistemas no tripulados con República Checa

También sería señalado de impulsar actividades criminales orientadas a la expansión de las áreas de influencia del componente armado de esa organización.

Con este resultado operacional, las autoridades aseguran que se afecta de manera directa el mando, control y capacidad logística y financiera de la subestructura, limitando su accionar criminal en esta zona del departamento del Chocó.