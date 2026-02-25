Frenan construcción ilegal de casas campestres en zona de Reserva Forestal cerca al río Bogotá

Cundinamarca

En un operativo de seguimiento y control en la vereda Tilatá del municipio de Chocontá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a través de su Dirección Regional Almeidas y Guatavita, evidenciaron un proyecto de urbanización de cinco casas campestres dentro de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá.

Este proyecto, por su ubicación está incumpliendo la Resolución 138 de 2014. Especialmente el Artículo 6, el cual indica que: “ Los municipios no podrán, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, otorgar nuevas licencias de parcelación, ampliación y obra nueva , hasta tanto se determine el Plan de Manejo de la reserva forestal, las áreas, unidades mínimas de parcelación en suelo rural y las densidades para construcciones nuevas que mantengan el efecto protector de la reserva”.

Además, se identificó que el conjunto de casas no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Según la información suministrada por el director de obra, la estrategia de manejo contempla el uso de tanques como unidades de almacenamiento temporal, con disposición final mediante recolección y transporte por camión hacia un sitio autorizado.

Sin embargo, dicha medida no es aplicable dada la condición del predio al encontrarse dentro de la Reserva y no tratarse de viviendas rurales dispersas.

“Suspendimos el proyecto por remoción de suelo para evitar la continuación de una actividad que atenta contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje y la salud humana”, afirmó el director regional de Almeidas y Guatavita.